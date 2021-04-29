港府今日起實施「疫苗氣泡」，有酒樓所有員工已接種至少一劑疫苗或取得不宜接種的醫生證明，故開始實行「B+C區」，如顧客使用安心出行，可以在特定範圍「C區」內6人一枱進食。不過，首日午市時間，「B區」座無虛席，惟有食肆的「C區」只有七成滿，有酒樓「C區」更是零入座率。有食客表示很興奮，稱終於可以多於4人同枱吃飯，與友人暢所欲言。酒樓負責人卻認為，劃分區域的安排有點麻煩，稱酒樓不同時段的客流有異，難以用單一平面圖「劃死」不同區域。

位於尖沙嘴的譽宴﹒星海今日起在酒樓內以膠板劃分B區及C區，C區約有10張枱，最多6人一枱，其餘約40張枱最多可坐4人一枱。午飯時間，B區坐無虛席，而C區則只有6、7成滿。

旗下有4間酒樓的譽宴集團主席張家豪表示，集團已經有7成員工接種最少一劑疫苗，其餘三成，約30至40人，則已取得醫生證明，故可實行「B+C區」的安排。張家豪坦言，首日運作「有啲棘」，暫時未能按食環署的要求製作店內分區平面圖。他解釋，酒樓不同時段的客流有異，難以只用一個平面圖「劃死」不同區域，「早茶好少6人飲茶，但中午又多啲6人寫字樓客，到下午茶又變返3、4人一枱嘅家庭客，根本冇可能整張floor plan出嚟」。

認為員工已打針 仍將食客以安心出行分區無意思

張續稱，今日午飯時段，大部份食客仍選擇以最多4人一枱飲茶，以致B區爆滿，有需要時要移動膠板，將部份原屬於C區的枱撥入B區。他認為如員工已接種疫苗，理應已可保護到B區的客人，無必要再就客人有否使用「安心出行」分區，直言是沒有意思。

張家豪又指，雖然堂食時間可延長至凌晨12時，但暫時對生意不感樂觀，預料短期內只會上升約1成。

食客即訂6人枱：唔使隔住塊板講嘢爭好遠

張小姐及陳小姐與另外3名友人在C區用膳，張小姐稱，很開心可以5人同枱吃飯，「起碼一年幾冇咁樣一齊食，對上一次有玻璃隔住，今次終於可以暢所欲言」。

她身旁的陳小姐表示，知道可以最多6人一枱後立即訂枱，稱「唔使隔住塊板講嘢爭好遠」。她又稱，知道酒樓大部份員工已接種疫苗感到放心，「如果佢哋（員工）未打針我都會驚，侍應可能唔知情之下感染，員工打晒針，我哋就安心好多」。她們又稱，如實行「D區」，即安排已接種疫苗的食客在同一區域更安心，認為感染風險應更低。

酒樓亦因應「疫苗氣泡」，昨日起推出母親節套餐供客人預訂，不同價位的套餐均設有4人或6人的選擇，希望吸引更多生意。

午市C區零入座率 負責人批政府指示混亂

《蘋果》下午繼續在尖沙嘴一帶巡視不同食肆，未見有餐廳設立「D區」，而位於尖東的酒樓龍圖閣與譽宴一樣劃分了B區及C區。負責人陳強表示，所有員工已接種至少一劑疫苗或申請醫生紙證明，強調員工均自願接種疫苗。酒樓現時以屏風分間出B區及C區，其中C區有4張枱，佔店舖面積三分一。

陳強形容，C區午市入座率是零，同時B區爆滿，稱「有啲人唔想等位就走咗」。他估計，不少上班族可能已習慣4人一枱，同事之間亦不介意分枱坐，年輕顧客普遍亦較抗拒使用「安心出行」，故今日未有客人要求到C區用膳。但他稱不敢貿然移走屏風以擴大B區範圍，擔心做法會違規，但又稱會見步行步，「可能兩三日都冇人就拆鬼咗佢（屏風）」。

陳批評政府指示混亂，令業界感到無所適從。他稱今日才知悉要製作店內分區平面圖，但暫時未有時間仔細閱讀相關指示，「唔跟足係咪犯規？B區太多人又可唔可以擴大？呢區唔夠人又可唔可以縮？咁混亂，有啲長者經營嘅小店可能仲難適應」。他稱措施推行得太急，希望政府多向業界溝通，了解食肆執行相關措施時面對的困難。

不過陳強又稱，新措施下，延長晚市堂食時間對酒樓生意有很大幫助，「酒家仔本身多家庭客，通常一家大細4至6人一齊食中菜，之前呢啲客都寧願返屋企食」。他估計，如疫情短期內沒有太大改變，生意應可上升兩至三成。

C區晚市「拍烏蠅」 職員料會提早關門

最多可坐6人一枱的C區可提供堂食至晚上12時，惟酒樓晚市非常淡靜，近乎「拍烏蠅」，似乎暫時未能帶動生意。

《蘋果》晚上8時許返回尖沙嘴譽宴，C區已空無一人，B區則僅餘3張枱仍有食客用膳，全部客人已於9時前離開。酒樓職員亦隨即開始執拾桌椅，他們指由於已經沒有客人，預料今晚會提早關門。

另外，疫苗接種計劃專責工作小組專家成員曾浩輝，今日以社會醫學學院院長身份去信食衞局長陳肇始，支持政府帶頭改善食肆通風環境，抗擊病毒。曾浩輝表示，有效的通風系統能中和帶有病毒的氣霧，甚至有助消滅病毒；這對於容許客人除口罩進食的餐廳來說尤為重要。隨着社交限制措施一步步放寬，更多餐廳需要具備良好的通風系統。

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