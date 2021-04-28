【本報訊】把食肆與顧客分級的疫苗氣泡措施今日生效，政府在措施生效前不足四小時才公佈執行細節，部份條文相當嚴苛，連展示不同用餐區域的字體與尺寸均有限制。不過有餐飲業界人士指出，很多執行細節政府未交代清楚，令業界有所顧慮，預料大部份食肆暫時會維持B類模式，即四人一枱及營業至晚上10時，以免誤墮法網。

食肆今日起，可按員工及顧客是否已接種疫苗，以及是否使用「安心出行」應用程式等，自行選擇為A、B、C或D類。如選擇C類，營業至午夜12時及六人一枱，員工須接種一劑疫苗及顧客須使用安心出行；如選擇D類，員工更要完成接種兩劑疫苗再加14日，顧客亦須接種一劑疫苗和使用安心出行，營業時間可延至凌晨2時及八人一枱。若員工因為健康理由不宜打針，需向政府申報及提交醫生證明書。

食環署長楊碧筠昨日在電台節目表示，食肆要申報營運模式，即營運A、B、C或D類，方便署方巡查，以及要有平面圖顯示食肆分隔不同區域。

須貼平面圖分區 字體有規限

食物及衞生局在昨晚8時半才公佈新措施執行細節，部份條文僅以附件的備註形式展示。

根據「餐飲業務及表列處所最新措施概覽」，所有餐飲業務如選擇在其餐飲處所內以一種以上的運作模式運作，則須在採取有關運作模式運作的期間內，全日24小時於其處所入口處張貼處所平面圖。

平面圖須展示處所內不同的用餐區域，文字的尺寸及字體也有嚴格規定。譬如「每一樓層的平面圖的文字字體的顏色須為黑色、字型須為新細明體及尺寸不得小於16」。

政府又修訂第599F章，餐飲業務負責人及表列處所管理人違反相關規定，最高可被罰款50,000元及監禁六個月；身處相關處所人士違反規定，定額罰款5,000元：若員工或顧客作出虛假虛假資料，亦定額罰款5,000元。

香港餐飲聯業協會會長黃家和指出，新措施今日開始，但至今政府仍有很多細節未釐清，例如政府曾經表示不宜打針的員工申報表格可網上下載，「但似乎未準備好」。

黃家和續說：「我都係今朝（昨早）先聽到話要平面圖，暫時都未知業界可以點樣畫」。政府聲稱會有新應用程式供食肆核實顧客是否已接種疫苗及接種了多少劑疫苗，但至今未收到有關資訊。

食衞局：非社會信用系統

在未清楚執行細節下，黃家和相信大部份食肆短時間內會選擇B類，即四人一枱及營業至晚上10時，「如果做得唔好，萬一有事又告我哋」。

有輿論形容疫苗氣泡一系列措施形同內地的社會信用系統，食物及衞生局昨日「嚴正澄清」，兩者絕無關係，放寬社交距離措施是建基於本港增強的抗疫能力和穩步展開的政府疫苗接種計劃。

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