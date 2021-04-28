法定最低工資慣性每兩年一檢，由2019年至今，工資水平一直維持在每小時37.5元。按此慣例，最基層的打工仔恐要「凍薪」四年。勞工界十年間無間斷要求一年一檢，但一直不得要領，為何一般打工仔、公務員都可每年檢討薪酬水平，唯獨最低工資例外？

談到最低工資，無論是建制還是泛民的勞工團體，都會認同一年一檢。香港復康力量副會長林耀國是退休公務員，對於打工仔凍薪四年，深感不忿，「咁多公務員，每年加薪都做到，個影響咪仲大？幾多人退休金有影響，嗰盤數咪仲大，人哋都一年可以做到」。

理大應用社會科學系前助理教授、香港民意研究所副行政總裁鍾劍華一直反對最低工資兩年一檢，「公務員都每年調整一次。兩年調整一次，佢哋（基層工人）係最低收入一班人，物價變動佢哋感覺最快，尤其係基本開支變動，例如交通費上升，電話費、書簿費上升，日常食物價格上升，因為佢哋薪酬大比例放咗喺基本開支上」。

四成人反對凍薪

檢討工資水平參考因素包括整體經濟狀況、勞工市場情況、競爭力及社會共融這「一系列指標」；勞工及福利局今年2月公佈最低工資凍薪後，聲稱已「全面分析及評估各項社會及經濟數據，並進行了廣泛及深入的諮詢，以充份考慮不同行業及中小型企業的意見」，辯稱「將法定最低工資水平與任何既定公式掛鈎，未必能全面和合適地考慮所有相關因素」。

鍾劍華不滿最低工資的調整沒有客觀準則，且所用數據已滯後兩年，「作為政策，最理想係有一套理想方程式，跟通脹又好，跟薪酬變動又好，大家要跟方程式，認為合理跟住調整，咁唔使拗，但政府唔肯。每兩年委員坐埋一齊，政府掟啲數字畀佢，數字係呢兩年通脹情況、物價變動，一大堆關於經濟民生數據，呢班委員就算傾完都唔係跟啲數據結果嚟加幾多」。

政府2月初宣佈最低工資凍薪後，香港民意研究所進行民調，有逾四成人反對最低工資未來兩年維持不變，只有28%人支持凍薪。

鍾劍華認為，當過去兩年賺取最低工資的工人薪酬已落後於標準，未來經濟不景，他們又要繼續苦撐，有違讓肯工作的人繼續工作原意，「我覺得同我哋確認勞工係有血有肉、要照顧家人、要生活到，要令肯工作嘅人去工作，肯定工作價值，同呢啲基本社會倫理完全偏離晒」。

作為僱主的黃傑龍表示明白勞工界對一年一檢的訴求，形容是「人之常情」。他亦認同一年一檢比較貼近社會現況，每次法定最低工資的加幅亦會低於兩年一檢，便利商界：「商界都會容易咗，每年唔使咁大步，你調整生意都會容易咗。」

不過，他憂慮實行上有困難，理由是委員會決定工資水平時需審視大量數據，有關數據需時向商界蒐集，有部份數據要靠統計處公佈，若改為一年一檢，有一定難度，「好困難去做，除非變成自動化方程式，唔需要咁多數據討論」，他預料短期內難以落實。