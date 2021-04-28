自反修例事件及疫情引發的「限聚令」後，港府仿效大陸政府，直接將「城市管理」（城管）手段引進，而城管在大陸可謂惡名昭彰，對平民喝罵、圍毆，甚至毒打，上年更有一位廣西賀州鍾山縣城管局局長，因不願配合學校的防疫測溫設備，派挖泥機把學校校門挖空，盡顯無上「官威」。

藉反修例事件為名，政府容許港鐵、大學等原本容許公眾自由進出的地方「加強」守衞，現時要進入大專院校均必須實名登記，甚至部份通往大學的天橋等均加建圍欄、鐵網，從外面觀望，一如鐵牢籠，更不要說隨處可見的監控鏡頭。更甚者是港鐵公司，日前職員是執法人員「上身」，對懷疑使用特惠八達通的青年施行「跪頸」私刑，一個只是罰款500元的《港鐵附例》，卻令職員如此瘋狂，原因在何？

德國電影《死亡實驗》取材自「史丹福監獄實驗」，劇情圍繞一位計程車司機為了酬勞，自願參加一個心理實景測試，科學家把獄卒、囚犯、平民的身份「大風吹」，而被賦權為獄卒角色的人，和「囚犯」身份的人相處不足兩天，經已發生嚴重衝突，他們遂對「囚犯」進行管教、懲罰，用不同的方式虐待他們，最後不得已要停止實驗。

《死亡實驗》的原型，就是由美國心理學家菲利普•津巴多的研究而來，菲利普認為人類會在特定的設計、社會規範下，變得去人性化，會通過服從權威，而失去辨別是非能力，並以身不由己、生計等理由替自己的不人道行為說項，凡此種種，菲利普統稱為「路西法效應」，形容人性集體墮落的可怕現象。經典的例子有納粹德軍、紅色高棉進行的種族屠殺等，納粹德軍頭目艾希曼被捕受審時，就是堅持自己執行軍方命令「無罪」。

無獨有偶，便利於《緊急法》的賦權下，各式各樣的「防疫令」促使康文署設施職員、大廈管理員甚或食肆職員等，亦能恣意要求使用者提供個人資料，以作為安心出行的替代品。港府向市民佯稱的保護私隱，也因為場地職員能夠致電「檢查」真偽而不攻自破，由此足見，「路西法效應」正在香港急速擴散，不論是在位的港府官員，還是每月只支微薄月薪的外判職員，都在協助執行各式各樣的任務，對平民百姓不停施壓。

權力使人腐化，絕對的權力使人絕對腐化，當政權要求人民配合，並賦權予部份人成為特權分子時，香港走向完全「城管化」，與深圳河以北全面接軌，只是時間的問題。

顧書維

自由撰稿人