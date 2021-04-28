【本報訊】湯氏夫婦與17歲少女被控前年7月28日在上環參與暴動，受審後脫罪。律政司其後要求上訴庭澄清，法律上可否以「共同犯罪」原則，控告不在現場者干犯暴動罪，上訴庭上月宣判可以控告，舉例觀察警方動向的「哨兵」、在社交媒體鼓勵暴動的人等等，都應負上刑責。據律政司昨日透露，被告已向上訴庭申請重大法律論點證明書，尋求向終審法院上訴。

申重大法律論點證明書

昨日元朗7.21白衣人暴動案進行結案陳詞，署理副刑事檢控專員周天行引述上訴庭在湯偉雄、杜依蘭夫婦案中的判決，直指夥同犯罪者毋須見面或通訊，也能有串謀犯罪協議。周天行陳詞間透露，該案被告已申請重大法律論點證明書，尋求向終院上訴，聆訊尚未排期。

法例訂明，「赴湯杜火」案所涉的法律問題上訴程序，不會影響該案被告的無罪判決。不過，上訴庭或終院的法律裁決對未來有深遠影響，尤其反修例運動尚有多宗暴動案候審。

上訴庭判詞指，現今的非法集結及暴動具高度流動性，分工仔細，如果不能用普通法的「共同犯罪」原則規管不在現場的協助犯案者，法律就有漏洞，損害公眾利益。判詞舉出共同犯罪例子，包括遙距指揮者、提供金錢或防具的人、透過電話或社交媒體鼓勵行動的人、在現場附近挖磚或收集物資的人、駕車協助犯罪者逃脫的人，通報警方動向的「哨兵」等等。