昨日是國際工殤紀念日，曾發生多宗致命意外的三跑填海地盤，今年2月再添亡魂。一名泥頭車司機在工作時心臟病發昏迷，送院後不治，不過死者家屬向《蘋果》控訴，承建商金門建築當日拖延43分鐘才召喚救援服務，送院過程亦經多番轉折，事主最終要1小時33分才被送抵醫院，約10分鐘後即被證實不治。

機管局和金門稱當日處理是根據既定程序；協助家屬的中科監察潘焯鴻就批評，機管局及金門一直拒承認延報問題，毫無誠意檢討過失，更待事件在網上公開後才願稱「密切跟進」配合勞工處調查。

記者 梁御和

不幸身故的譚先生在三跑人工島負責駕駛泥頭車。兒子Alain憶述，家屬在2月7日早上約9時10分接獲工人電話通知，指父親在地盤暈倒，一家人於是立即趕往北大嶼山醫院；不料在約20分鐘後，家屬再收到判頭電話，稱當時「等緊船去醫院」，Alain當時已感疑惑：「點解仲未到醫院？點解要等船？報警啦！」

譚先生最終在當日送院後不幸離世。翌日，Alain從新聞中得悉事故的報警時間竟為9時33分，令他更感驚訝，遂在路祭當日直接向判頭及工友查問，結果發現父親當日約8時40分登上泥頭車，早於8時45分已被工友發現在車內昏迷。Alain質問判頭為何當時未有即時報警，「（判頭）佢話報警無用，機制要通知地盤救護站先，最後邊個決定報警？點解8點45分發現我爸爸昏迷，但拖到9點33分先報警？無人答到我。」

事件疑點重重，Alain於是就事件向中科監察的潘焯鴻求助，並在2月19日獲安排與機管局及承建商金門開會討論事件。潘焯鴻引述，金門在會中承認在當日8時55分已得悉譚昏迷，指工人當時先通報判頭，再通知地盤安全主任指派地盤救護站人員到場為譚急救，最後才致電消防處及報警求助，聲稱過程是按機制行事。

根據消防處向《蘋果》提供的資料，處方在當日9時28分才首次接獲「有人暈倒」召喚救護服務，距離譚最早被發現昏迷的時間相距足足43分鐘；警方則在9時33分就同一事故接獲工人報案。

消防處又解釋當時行動，指接報後已即時調派兩架救護車分別前往東涌新發展碼頭及屯門滅火輪消防局，由滅火輪及水警輪接載救護人員前往人工島，並在10時05分到達肇事現場。不過，在第一批救護人員到場前，地盤人員卻自行安排工程公司船隻將譚先生由地盤轉送至約兩公里外的機場海上救援西局碼頭，令首批救護人員接觸不到譚先生。

消防處在9時47分接獲通知病人被轉送至新地點，於調派第三部救護車前往，並於9時55分到達西局碼頭，譚在10時05分被送抵西局並登上救護車，經陸路於10時18分抵達北大嶼山醫院。由譚被發現昏迷至送到醫院，整個過程歷時1小時33分鐘，譚最終在抵院十多分鐘後證實不治。

潘焯鴻指，機管局人員在會上曾向他辯稱地盤救護站有醫護人員為病人急救，當中包括醫生及護士，否認延誤救援，但當他要求機管局提供涉事醫護人員資料時，「佢（機管局）先承認事發當日係星期日，醫生放假」。

潘又質疑，為何當日不經陸路將譚由地盤送往醫院，機管局稱三跑填海地盤和現有機場跑道「未連接」，無陸路可通；不過潘翻查機管局去年底發佈的航拍相片，顯示地盤已經與北跑道連接，連接處更有已平整的工作區域，周邊有工程車行駛的痕迹，認為如經該處運送病人，最快約15分鐘便可抵達醫院。

潘批評機管局及金門毫無誠意檢討過失，拒承認延報問題，只稱當時按機制行事，推說譚是死於自身心臟病。

同樣有跟進事件的泥頭車司機協會總幹事陳三才亦指，事件反映人工島的救援系統存在缺陷，他指在2月會議後，該會一直要求有關方面清楚交代事故及改善人工島的緊急救援系統，但就遲遲不獲回覆。直至潘焯鴻4月8日在網上公開事件，促勞工處對地盤發出停工令後，機管局翌日才回覆協會，指正與承建商「密切跟進事件」，又稱會檢討工地的救援路線安排，「研究設立陸路救援路線」。

承建商金門建築及機管局回覆《蘋果》時未有解釋詳情，稱就事件正配合勞工處調查，不宜作評論；機管局就強調有既定程序處理於工地上發生的緊急事故，有關程序是與政府部門及承建商仔細商討後一同制訂，會不時檢討及改善。勞工處則回覆指，事故發生後已向機管局及承建商了解事件，以及派員實地調查。調查方向包括地盤的緊急救援系統等，若發現有違反職業安全及健康法例的情況，將依法處理，包括發出「暫時停工通知書」及考慮提出檢控；又指調查仍在進行，不宜提供案件資料。

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