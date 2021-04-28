【本報訊】創新科技署轄下香港認可處去年4月因疫情推出「醫用口罩」及「2019冠狀病毒反轉錄聚合酶連鎖反應」兩項測試，惟審計署發現，前者截至今年2月只接獲兩宗申請，沒有批出過許可；獲政府認可提供後者測試的23間本地私營機構中，亦只有五間獲得認可處認可。

自去年4月起，認可處因應疫情相關檢測服務的殷切需求，在實驗所認可計劃下推出兩項新認可服務，包括從事醫用口罩的物理及微生物測試的實驗所可申請認可，及2019冠狀病毒反轉錄聚合酶連鎖反應（聚合酶）測試的醫療實驗所可申請認可。

覆審逾期651天

但審計署發現，截至今年2月底，認可處只從合格評定機構接獲兩宗醫用口罩的認可申請，也沒有批出過認可。獲政府認可提供聚合酶測試的23間本地私營機構中，也只有五間（22%）就聚合酶測試提出申請並取得認可處認可。

創科署解釋，認可處正處理另外11間檢測機構的認可申請，而部份檢測機構已獲海外認可。審計署認為，創科署需要加強推廣認可處對醫用口罩測試及2019冠狀病毒測試的認可服務，創科署長表示同意審計署的建議。

港府2009年提出推動六大優勢產業，包括檢測和認證產業並成立檢證局，現時創科署有關品質支援工作由認可處和檢證局秘書處等進行，2019-20年度開支為1.455億元。但審計報告發現，認可處近五年只頒發兩項新認可資格，而且沒有適時覆審獲認可機構，有覆審逾期651天。審計署建議創科署加強推廣認可服務，鼓勵決策局或部門使用認可處和獲認可機構服務。

報告亦指，創科署轄下的產品標準資源中心使用率偏低，訪客人數由2015年17人減至19年七人，去年截至9月疫情爆發期間更只有四人。校正實驗所沒有適時校正儀器，按清單截至今年1月5日有1,141項儀器需定期校正，但審計署留意到當中381項已過期限，平均逾期331.8天即近一年，有25項逾期超過三年，最長更多至7.3年。創科署稱，涉事有245項屬備用儀器，或暫停使用儀器。