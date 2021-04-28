【本報訊】負責照顧墮斃男童的新移民護理員昨出庭，惟她多次推翻口供，表示「唔記得」、「冇（唔）明白」。護理員指男童比較曳，經常搞破壞，「大小便都喺床度搞」，但矢口否認有體罰男童；此時男童母親激動大叫：「你講大話，經常打。」護理員反駁稱：「你有冇見到我打佢呀？」母親哭道：「梗係見唔到啦……」裁判官見狀宣佈休庭，男童母親在家屬席抱頭痛哭。

屢推翻口供稱「唔記得」

自2014年起任職康橋之家護理員的鍾偉英稱，事發當日上午8時許，子駿扭計要找媽媽，同日下午她看見子駿在房門外徘徊。未幾，她獲悉子駿墮樓，當下直覺「冇可能，啱啱都見到佢喺自己房」；及後檢查發現無人居住的涉案111號房間窗花損毀。

鍾自言入職前已修讀政府提供的護理員課程。惟大狀指出，鍾2014年3月15日來港，同日入職康橋，問她如何「上咗課程先做護理員」，鍾強調「係事實」。鍾其後改口稱是入職後才上課，課程歷時數小時。大狀質疑她早前證供出錯，鍾即謂「唔記得」。

大狀問她當日下午曾否離開院舍接院友，鍾起初稱不記得，後來改口稱沒有；至於是哪一位同事接院友、院友又是何時返回院舍，她皆表示「完全唔記得」。

鍾稱當日曾看見子駿的衣服從天而降，大狀問，院舍大部份窗口都安裝了鐵絲網，為何沒了解衣服到底是如何被丟出；鍾回應「佢可以揳入（鐵絲網）」。裁判官聞言問：「咁你個鐵絲網個窿都好大喎！有冇一呎？」鍾回應「唔識講」，一輪澄清後稱是三厘米。鍾自言「唔知佢點揳」，後來在陪審團要求澄清下，謂「佢自己扯開（鐵絲網）再丟」。

鍾另承認，曾向子駿母親揚言「如果曳就打手掌」，但強調從沒動手，此時子駿母親激動反駁「你講大話」，並且傷心痛哭。休庭期間，律師連忙上前安慰，惟子駿母親仍不斷哭訴：「全部都講大話，我22號仲同佢傾偈……」休庭後，鍾推翻口供，改口稱不記得曾說過打子駿手掌，及後更謂「冇講過」，亦否認曾襲擊過子駿。