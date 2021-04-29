前年9月1日「機場交通壓力測試」期間，東涌游泳池有國旗被燒毀，22歲青年被控串謀侮辱國旗及縱火等四罪，案件今續審。辯方早前反對將被告的錄影會面招認片段呈堂，指被告曾遭受警方暴力及威逼利誘。被告今自辯指，當日在家門外被捕後，遭警員毆打，卻不敢向同住家人呼救，「喺嗰個情況，我俾人打，咁我唔會想我屋企人出嚟被打埋一份囉」。他另指錄影會面前曾被要求綵排30分鐘，其間警員教他如何作供。

辯方早前向法庭投訴，指警方跟被告黃卓禮（22歲）模擬三次作供後，才正式開機進行首次錄影會面，又要求被告按照警方說法作供，其間又因被告說漏內容而掌摑他。

辯方另指有警員搜屋時，威嚇被告指若在其房間內找到閉路電視鏡頭，「搵到一個cam就打一拳」。負責進行拘捕及錄影會面警員否認一切暴力及威逼利誘行為，主審的區域法院法官郭啟安裁定在證供是否可呈堂一事上表證成立。

被告今就此出庭自辯，透露與父母、胞弟妹同住上水一間獨立屋。被捕當晚，被告聽見屋外有人拍門，故前往查看，其間有人命令他「踎低」；對方並無表明身份，被告在被鎖上手銬時，才得知對方是便衣警員。

指警搜出伸縮棍後稱「呢支嘢夠拉埋你屋企人」

被告聲稱在屋外被捕時遭警員打了一拳。他在控方盤問下稱當時「好驚」，但並無大聲呼救。控方質問被告當時既然感到害怕，為何不向身處屋內的父母求救；被告回應謂：「喺嗰個情況，我俾人打，咁我唔會想我屋企人出嚟被打埋一份囉。」又謂：「因為驚，我唔想屋企人有事。」

被告續稱，警員進入被告房間後，在其床底搜出伸縮警棍。警員用棍指向被告胸口及掃被告下巴，威脅道：「呢支嘢夠拉埋你屋企人。」被告又否認曾向警方招認在東涌游泳池拆下國旗等行為，惟當時他在警員記事冊上卻簽署確認相關招認供詞。被告解釋時一度語帶哭腔謂：「佢搞埋我屋企人嗰時，我唔想屋企人有事，所以佢叫我簽啲咩我都會簽。」

被告又謂，被帶返上水警署進行錄影會面時，曾被迫模擬及練習作供，過程大約半小時。被告稱警員告訴他「標準答案喺度」，「教」他錄影時如何作答。控方質疑警員如何利用半小時，跟被告練習逾80分鐘的供詞。被告盤問下指事隔太久，記不起警員「教」他的內容，又謂「我都唔再記起嗰陣嘅嘢」。在控方再三追問下，被告憶述警方在確認證物時，曾指示他「講返似（拆下國旗片段）入面個人嘅衣物」。

片段中被告以「使用」「身穿」等字眼作供

早前審訊時，庭上播放的錄影會面片段，顯示警方跟被告確認證物時，被告的回答為「當日我係『使用』呢個袋出去」、「當日我係『使用』呢塊面巾出去」、「當日我係著⋯⋯『身穿』呢件衫出去」及「當日我『身穿』⋯⋯『身著』呢對鞋」。

被告盤問下直言：「我講佢（警員）最想要嘅答案出嚟。」惟他亦承認有關案發經過的枝節、形容爬上旗杆「型啲」及「英雄主義」等內容，均非由警員教他說出。

法官將審視被告的精神科報告，再決定是否批准該錄影會面呈堂。案件押後至5月10日續審。

被告被控於前年9月1日在東涌游泳池內無合法辯解而損壞屬於康文署的閉路電視鏡頭，又與身份不詳的人士公開及故意以沾污或損壞方式侮辱國旗，並於泳池對面用火損壞以橫額及雜物築成的路障，以及在東涌美東路與達東街交界用火損壞一些水馬。

【案件編號:DCCC181/20】

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）