自2006年起丟空、與中聯辦僅一街之隔的西區已婚警務人員宿舍，終敲定重建計劃。政府計劃斥資20.2億元，拆卸已婚初級警務人員宿舍和督察級宿舍，並興建三座28至29層高的已婚初級警務人員宿舍，提供540個單位。工程同時包括設置警務處行動車輛的有蓋停車間和重置警署設施等，所有相關設施將由警務處管有，預計在7年內竣工。

保安局、警務處和建築署向立法會提交文件，指將向立法會申請約20.2億元撥款，推展西區已婚警務人員宿舍重建計劃。整個計劃佔地3,672平方米，與中聯辦僅一街之隔。工程包括拆卸自2006年起空置的已婚初級警務人員宿舍，以及現有的督察級宿舍；並興建三座28至29層高的已婚初級警務人員宿舍，共提供540個宿舍單位，包括84個面積約70平方米和456個約55平方米的單位。

工程亦包括設置停泊警務處行動車輛的有蓋停車間及宿舍住戶停車場，涉及23個警署專用車位/上落車位、71 個私家車車位、6 個電單車車位、3 個上落客貨車位；重置包括更衣室、夜間值勤室、健身室等警署設施；並會設立警察公共關係科的辦公室及相關支援設施。

工程開支同時用於在工程期間臨時重置西區警區警署的設施，包括將現於督察級宿舍的警署設施臨時遷往西區警區警署主大樓，及在香港仔警署提供臨時建築物以容納西區警區警署主大樓受工程影響的相關辦公室。

料7年內竣工 當局指警隊欠3,400個宿舍單位

當局指，相關宿舍及警務處設施在重建後仍屬於西區警區警署的範圍內，土地原有用途沒有改變。而基於保安理由，所有相關設施將由警務處管有。當局將於2021年第二季將計劃提交立法會工務小組委員會審議，並向財委會尋求撥款，獲批撥款後會展開工程，預計在7年內竣工。

當局在文件指，截至本月1日，警隊欠缺超過3,400個宿舍單位，短缺率約為 22%，現時員佐級宿舍輪候時間約5年。當局相信，重建計劃可紓緩已婚初級警務人員宿舍的嚴重短缺問題及節省舊宿舍保養維修的開支，並改善西區警區警署附近一帶的環境。工程亦將使用組裝合成建築法，以提升建築效率。

宿舍自2006年一直丟空

西環西區警署建築群於1950年代落成，原提供104個宿舍單位，其中西區已婚警務人員宿舍自2006年起一直丟空；督察級宿舍則自1996年起先後共有6個單位改用作警署設施，包括更衣室、夜間值勤室及健身室，餘下10個單位續作宿舍用途。

另外，當局亦計劃將軍澳第72區，興建設有5個泊車間的消防局暨救護站，並重置部份消防設施，上蓋則興建132個面積約50平方米的部門宿舍單位。當局預計工程開支約為6億5,500萬元，工程將在立法會財委會批准撥款後展開，預計在3年內竣工。

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