通識科被重新冠名為公民與社會發展科，課時減半，課程大改，將於今年9月新學期中四級開始推行。《蘋果》檢視出版社提供予學校、尚未有售的公社科樣書，內容指中國人慶祝聖誕對傳統造成衝擊，令西方國家軟實力在中國「不斷滲透和擴張」，又以漫畫描繪迪士尼和麥當勞卡通人物穿軍服「侵略」別國文化等。有文化研究學者質疑該書內容單向和偏頗，以中國政府的反西方立場主導，似為「完成任務」而寫。

記者 鄧力行

籲防西方軟實力在華滲透擴張

新學年中四級的公社科將由「『一國兩制』下的香港」部份開始教授，由名創教育出版的《新領域公民與社會發展》在「香港社會的多元文化特徵」課題中，提到全球化下西方文化漸成全球普遍接受的文化，中國不斷對外開放下，傳統習俗「正受到西方文化的衝擊，影響力不斷減少」。

教師用書的補充資料更引用內地學者反對「過洋節」的文章，指非教徒「隨波逐流地認同基督教、耶誕節，無意中為基督教在中國的傳播與氾濫推波助瀾」，更使西方國家的軟實力在中國「不斷滲透和擴張」，呼籲「慎對耶誕節」，非教徒不要慶祝。

該書續舉例指，聖誕節、萬聖節等西方節日受中國年輕一代歡迎，而重陽節、七夕等中國傳統節日受重視程度不斷下降。書中展示中國商場掛上聖誕裝飾的照片，問學生這反映中國可能面對甚麼「文化衝突」，參考答案指這反映西方節日受中國人重視，「可能對中國傳統節日造成衝擊，令這些節日被忽略甚至遺忘」。

指西方文化對外擴張是「文化帝國主義」

書中亦引述學者指全球文化以西方文化為主導，並對外擴張的趨勢是「文化帝國主義」，舉例指美國跨國企業在各地間接推銷美國的價值觀，並用漫畫描繪迪士尼和麥當勞卡通人物身穿軍服登陸荒島，持槍指嚇舉手投降的民眾，問學生漫畫描繪甚麼全球化現象。參考答案指漫畫象徵跨國企業侵蝕發展中國家的本土文化，並將其行徑描繪成侵略，表達反文化帝國主義的訊息。

另外，該書亦指西方快餐文化近年在中國興起，但其食品營養價值不高，更有「垃圾食物」之稱。相反中國飲食文化講究食療價值，能補西方快餐文化不足之處。

學者：有強烈民族主義導向

嶺南大學文化研究系客座助理教授葉蔭聰表示，中國大陸確實曾有應否過西方節日的討論，惟公開反對的只是少數，當時亦有人應有自由過節日等不同意見，認為書中說法單向和偏頗，有強烈民族主義導向，教材宜帶出多元角度。葉指出，現代中國一直都有西方文化元素，問題是應如何對待而非處處提防，共產黨、社會主義等概念亦源自西方，反問：「唔通而家執政黨唔要呢啲嘢咩？」

對於「文化帝國主義」的漫畫，葉蔭聰指學術界確有此概念的討論，但這是相當複雜的概念，更不會有人「揸住支槍要你消費佢文化」，認為漫畫明顯是過度簡化，反而荷李活電影與本土電影生存空間等值得討論的議題卻不見，像是為「完成任務」，配合官方議程而寫。

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