【本報訊】警員前年11月晚上在沙田看見一名青年疑將孭袋拋入城門河，上前截查時遭青年推撞胸口。警方其後在河的另一端撈起內有六支汽油彈的孭袋。案件在裁判處審理，青年早前被裁定襲警及在公眾地方管有攻擊性武器罪成，裁判官香淑嫻昨指，雖然沒有化驗報告證實汽油彈威力，但汽油彈是易燃物品乃屬常識，案情嚴重，而被告不願向感化官透露半句案情，未顯悔意，故不予減刑；另因案件發生時正值暴力示威高峯期，加刑四個月，連同襲警罪分期執行的一個月，合共重囚21個月。

任職游泳及健身教練的23歲被告林頒法，被控於2019年11月3日在沙田大涌橋路瀝源橋襲警及攜有6個汽油彈。

未能證實涉案汽油彈威力

辯方昨求情指，被告有家人支持，亦承諾會繼續進修，重犯機會低，望法庭量刑時可讓被告盡快重返社會。辯方續指，報告顯示被告了解事件嚴重性，已上了當頭棒喝的一課，事件中亦沒證據證明被告曾使用涉案袋內的物品，惟香官聞言稱：「有兩個火機喺入面，使用咗就變縱火喇喎。」

香官判刑時指，雖沒證據顯示證實涉案汽油彈的威力，但汽油彈是易燃物品乃是常識，如燃點後拋出，造成的傷害難料。她指不能忽視袋中有6枚汽油彈之多，樽內都有210至260毫升的汽油，被告顯然有意持續使用或供給他人使用；汽油彈已塞布條，被告帶同外出，即打算在公眾地方隨時使用，監禁是唯一合適懲罰。

另外，香官指本案存加刑因素，案發時正值香港暴力示威高峯期，發生多宗掟汽油彈事件，當日沙田新城市廣場亦有發生暴力事件，雖然本案地點並非在新城市廣場，但被告袋中有打火機、鑽嘴及螺絲批，被告明顯準備隨時使用。

警曾稱遭被告推撞胸口

針對管有攻擊性武器罪，香官以16個月監禁為量刑起點，加刑上調至20個月，沒任何減刑理由。至於襲警罪則判囚兩個月，當中一個月分期執行，被告最終被判囚21個月。

警員陳嘉銘早前審訊時稱，當晚看見被告將袋拋落城門河，截停時被告突然推他胸口、用頭撞他前額。隨後他看見一個袋在河道漂浮，撈起後發現汽油彈等物。辯方則指撈到的袋並非被告所有。

香官裁決指被告遇查時不但沒停步，更出手襲警，意圖逃脫；她又指不相信在相同時間和地點，會巧合漂浮着相同形狀及顏色的袋，而袋中汽油彈唯一的用途是傷人，裁定被告兩罪成立。

案件編號：STCC4008/19