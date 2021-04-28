【本報訊】立法會在只有建制派議員全面主導下，前後僅花約7.5小時就極速完成財政預算案的二讀和三讀審議，預算案以40票贊成、1票反對和1票棄權獲得通過。其中只有熱血公民鄭松泰投下反對票及經民聯張華峰投棄權票。對於民調顯示市民不滿今次預算案，與立會投票結果有明顯落差，財政司長陳茂波會後回應指：「有啲人反應正面啲，有啲反應未必完全咁正面，完全理解。」

立法會首度在建制派全面主導下，就預算案恢復二讀和三讀，其間立會審議預算案的時間，較去年明顯大幅縮短，更是首次沒有任何議員就預算案提出修正案。雖然香港中文大學香港亞太研究所本月11日民調顯示，市民對預算案評分僅3.29分，更有一成半受訪者給予0分，但多名建制派議員會上發言時，均只「小罵大幫忙」，無人敢投票反對。

鄭松泰反對 張華峰棄權

至於會上罕力排眾議，表明投棄權票的經民聯張華峰，則一邊表示整體上支持預算案，但又指他和業界不能接受預算案增加印花稅，稱對政府不考慮業界意見表示「非常、十分遺憾」，故投棄權票。

陳茂波會上表示，隨着貨物出口表現顯著增強，加上低基數效應，相信下星期公佈的首季GDP會錄得相當可觀的按年增長。對於坊間有民調顯示市民不滿新一份預算案，陳茂波會後回應時指，「有啲人反應正面啲，有啲反應未必完全咁正面，完全理解」。