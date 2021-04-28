【經營困難】

【本報訊】航空業過去一年飽受疫情衝擊，在確診數字放緩、抗疫終見曙光之際，國泰（293）昨日推出自願離職計劃，是去年裁員8,500人後另一次大規模「瘦身」行動。工會指是次「瘦雞餐」參加者將按年資獲兩至六個月不等的特惠金，公司也不會對沖強積金，惟認為吸引力有限。國泰指是次計劃純屬自願性質，並沒有預設參與人數的目標。國泰股價昨跌1.7%，收報6.98元。

本報取得國泰人事部總監Patricia Hwang向員工發放的信件，形容疫情為國泰帶來巨大挑戰，必須審慎管理業務，在管理成本、保存現金的需要，和為最終復蘇做準備之間取得平衡。Patricia Hwang又指自願離職計劃考慮到有些人或因個人原因希望離開，並在信中感謝擬離職員工的貢獻。幾周前乘務員和機場團隊獲得9個月或12個月的運營假期，機組人員也可以選擇自願無薪休假。

計劃不包括後勤員工

國泰表示，由於全球各國持續實施嚴格的旅遊限制及檢疫政策，國泰航空一直僅能維持基本航班，儘管有關當局近期稍為放寬限制，但經營環境持續嚴峻，仍需大幅削減航班運力，預計在短中期內不會有明顯改善，故因應部份員工的要求，向若干員工組別、包括機師、機艙服務員、及機場員工等推出自願離職計劃，包括具競爭力的離職方案。

國泰空中服務員工會主席王思敏指出，公司向工會表示，有關計劃只限空中服務員、地勤及機師等前線員工參加，後勤員工不在計劃之內。參加者將按年資獲兩至六個月不等的特惠金，公司也不會對沖強積金，由於賠償金額最多只是六個月薪金，吸引力有限，料年資高的員工參加興趣不大，「員工年資短而又計劃短期內離職，可能先會有興趣，攞咗筆錢先。」

據本報獲悉，國泰2017年曾推出的「肥雞餐」自願離職計劃，當時年資約10年資深員工可獲賠約一年薪金，資歷較淺亦獲三至五個月人工，較這次最多六個月底薪為高。國泰去年10月宣佈裁減8,500名員工，香港員工佔5,300名，當時被裁員工賠償金額，據悉亦與2017年的「肥雞餐」相若，國泰資深員工可獲近一年薪金賠償。

不過，留下的員工、特別是空中服務員，因不接受新合約的頂薪安排早已選擇離職，無法享受今次計劃賠償安排。有剛辭職準備移民的國泰員工向本報表示，他今月初才遞信，如今才推出自願離職，令他損失以十萬計的賠償金。

王思敏表示，工會在去年國泰大裁員前，已要求公司推自願離職計劃，但當時未獲接納，「𠵱家先推明顯太遲」，如果當時有類似計劃，裁減規模便可大幅縮減。她說，工會會密切留意若今次參與計劃人數少，公司會否有進一步裁員行動。