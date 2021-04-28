【本報訊】特首林鄭月娥以社會沒有共識為由拒為標準工時立法，審計報告揭示，連政府本身也未能確保公務員享有合理工作時間。審計署統計了物流署運輸服務小組20名貴賓車司機和37名汽車司機的工作時間，去年1月至10月期間，有185次（1.6%）相關司機的每天工作時數超過14小時，當中有12次司機的每天工作時數更長逾18小時。統計又顯示，去年1月至10月，有392次（15.3%）相關司機在每七天期間未獲提供一天休息日，當中有51次更是十天內也未獲提供一天休息日。

物流署更自爆，在工作時數最長的一次，汽車司機工作了24小時，涉及候命職務。署方解釋，當香港首宗2019冠狀病毒確診個案於去年1月公佈後，該汽車司機被緊急指派到運輸服務小組候命，以便在有需要時提供緊急運輸服務。

物流署歸咎部門首長

在連續工作最多日數而沒有任何休息日的兩次，兩名汽車司機連續工作了15天。物流署解釋，由於該兩名汽車司機擁有跨境駕駛執照，故被指派為高級政府官員所率領的代表團提供緊急跨境運輸服務。根據決策局及部門去年提交的每月報表，物流署發現貴賓車司機多次在一個月內逾時工作超過150小時。

物流署辯稱，去年1至10月期間正值疫情爆發，汽車司機自去年1月起參與提供檢疫相關運輸服務，因此該段期間的數字無法如實反映運輸服務小組汽車司機的正常工作時數。自去年1月以來，政府汽車司機便須每周工作六天、每更12小時，日夜更次每月交替。司機如在一周中期換更，便有可能在七天期間不獲提供一天休息日。

物流署又歸咎部門首長，報告引述該署指稱，部門首長負責司機的日常管理，有責任釐定所需的人手，以便有效率和妥善地提供部門服務，逾時工作只應在無可避免的情況下進行。部門首長也有責任確保在不影響運作需要的原則下，把逾時工作減至最少，並保證逾時工作時刻根據相關的《公務員事務規例》受到嚴格管制和適當監察。為此，物流署不宜對決策局或部門調配人手以應付運作需要施加限制，而應提醒對方採取措施，以確保符合有關政府司機工作時數的規定。