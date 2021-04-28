【本報訊】壹傳媒（282）昨日正式宣佈，就日前出售台灣業務諒解備忘錄，因按買方條件進行建議出售，將不符合公司的利益，故正式告吹。

集團上周一宣佈訂立出售目標公司Amazing Sino International Limited之全部已發行股本訂立不具法律約束力之諒解備忘錄，其中Amazing Sino International Limited持有多種資產，包括集團的台灣《蘋果日報》業務及一所位於台灣的物業。

但昨日公告指，經考慮買方表明的要約後，如按買方表明的條件進行建議出售，將不符合公司的利益，因此雙方簽署了有關諒解備忘錄的終止通知，任何一方均不承擔任何在諒解備忘錄項下，對目標公司股權交易的義務和責任，而保密義務自其終止之日起計三年仍有效。

指建議不符公司利益

壹傳媒認為，終止諒解備忘錄符合公司及公司股東之整體利益，且對集團之現有業務或財務狀況概無重大不利影響。壹傳媒行政總裁張劍虹表示，對交易沒有任何補充。

壹傳媒出售台灣業務告吹非第一次，2012年10月中，壹傳媒曾公佈以總價160億新台幣（44.48億港元）將台灣《蘋果日報》在內印刷業務出售予台灣中信集團辜仲諒牽頭的基金，投資者包括旺旺（151）主席蔡衍明，以及台塑集團總裁王文淵等，不過於次月台灣金管會因「產金分離」政策，否決辜仲諒入主台灣壹傳媒的計劃，收購亦在次年3月正式告吹。台灣的另一項多媒體業務壹電視，則在2012年10月初以14億台幣（3.89億港元）出售予台灣年代集團，後成功獲批，於次年6月成功出售。

壹傳媒昨收報0.204元，升14.6%。