將食肆分為4等級的疫苗氣泡措施今日生效，政府早前表示會指示食環署加強巡查。前線衞生督察工會主席阮佩卿今日接受港台節目《千禧年代》表示，前線同事只是與市民同步取得資訊，仍需時消化措施，希望市民和業界包容體諒。她稱，前線工作已疲於奔命，加上現時要處理不少投訴個案，工作壓力沉重。

阮佩卿指，目前大部份有關食肆的防疫措施，如檢視「安心出行」使用情況、清潔消毒及人數限制等均由食環署前線人員負責。她指目前前線人員工作非常有壓力，不少最新防疫消息與市民同步接收，需一定時間消化，呼籲食肆及市民體諒執法情況，形容雖然不少同事感「無奈」，但亦想為防疫出力。

阮佩卿又指，昨日不少同事收到很多餐飲業界查詢「ABCD」類營運模式的具體細節，「但好抱歉我哋答唔到大家」，形容不是「1234」般簡單，前線工作已疲於奔命，加上現時要處理不少投訴個案，工作壓力沉重。阮佩卿續指，有時市民接收的資訊與署方下達的執行資訊有分別，如早前「寫紙仔」並無統一標準，變相令執法出現困難，亦難免會引起爭拗。

對於餐飲處所的員工和顧客均已打針，宴會就可放寬至100人，阮佩卿表示，牽涉人數多，擔心執法時需要更多人手，希望盡量縮短執法時間，不想騷擾市民。至於巡查人員是否都要打針，她表示，理解市民的關注，但視乎部門指引和個人決定。

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