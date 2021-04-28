【新聞焦點】

【本報訊】「永遠原諒唔到個司機，原諒唔到九巴呢間公司。」前年12月粉嶺公路六死38傷九巴車禍，肇事車長文志光被判入獄四年。不過慘劇並沒有隨判刑落幕，逝者已矣，生者仍活在哀傷中。過去一年半，記者一直跟進準新郎陳嘉龍（31歲）的單親媽媽，多次探訪下發現「龍媽」至今仍未釋懷，當說到她如何獨力撫養兒子、兒子打算去年結婚⋯⋯滿以為守得雲開，但命運弄人，最終喜事變白事，記者深深感受到她的傷和痛。這一年多以來，龍媽飽受喪子之痛煎熬，情緒幾近崩潰，甚至有尋死念頭，她直言怎樣判決皆不能補償兒子性命，含淚控訴，「孭咗咁多條命，係咪攞去槍斃呀？香港冇得槍斃㗎。」

記者：金敏琍 徐雲庭 郭杏妤 馮智敏

陳嘉龍是大車禍中最年輕的死者，他生前與媽媽趙女士（59歲）同住，日前記者再到訪，發現龍媽神情萎頓，她指近日受台灣太魯閣號列車車禍影響失眠，聽到別人討論仍心有餘悸，「一講就會諗返起個仔」。近一年半，記者多次探訪龍媽，初次見面是阿龍死後頭七，當時她電了一頭曲髮，雖臨近自己生日卻滿臉憂傷憤怒；大半年後的中秋節，她的一頭烏髮已變灰白，飽受脫髮和失眠困擾，沒精打采。

子未婚妻孝順聯繫

判刑前夕，記者再登門探訪，時值台灣太魯閣號發生車禍後，這宗意外令她大受打擊出現失眠。重提舊事的她又痛哭，坦言最放不下的是阿龍出事前已打算與未婚妻阿青結婚，她滿以為可以飲「新抱茶」，豈料最終願望落空，猶幸阿青至今仍與她經常聯絡，「佢話要做我個女」，算是苦中一點甜。

時刻惦念兒子的龍媽指，阿龍雖非讀書材料，但非常孝順，看着昔日照片，她嘆生活從來都非易事。她曾懷孖胎，但不幸流產更險死，及後驗出患腫瘤要切除子宮保命，最後辛苦捱大子女。「有時喺街見到有個男仔好似阿龍，身形、行路姿勢都好似，都係多腳毛，想望真啲係唔係，唉！都係儍咗，邊有可能係呢？」

龍媽憶述，阿龍六歲那年她離婚，為帶大兩姊弟和照顧腦退化的母親，長期通宵工作，曾不堪壓力欲輕生，「嗰時買保險諗住死咗去算，個仔當時得六歲，我仲有個黐線阿媽，我一拖三，返通宵班得6,000蚊，保險佬話你唔好死呀，買咗唔夠一年冇得賠，白死㗎咋，咁捱吓捱吓廿幾年，到頭來都係剩返我一個。」

阿龍生前是家庭經濟支柱，在金鐘滙豐銀行上班，月入1.5萬元的他每月付9,000元家用，只求媽媽可以退休。

憂公屋除名須調遷

車禍後，龍媽曾做地盤散工，但疫情下做了三個月就停工。現時她主要返教會、與街坊打麻雀和聊天，最近還協助食物銀行派食物，每周賺百多元生活費，生活看似重回正軌，但言談間卻未忘喪子傷痛，流露負面情緒，「嗰時做地盤，咁啱工業意外，有個39歲男仔喺吊船跌落嚟，跌死我好過啦，唔使咁煩」。

喪子傷痛無法彌補，她亦擔憂兒子去世後公屋被房署除名要調遷。現居的青衣公屋從前是她與母親及一對子女同住，隨着母親病逝、女兒出嫁，連相依為命的阿龍亦喪生，熱鬧四人家庭只剩她一人。

龍媽近日記性大不如前，偏偏兒子出事當日的最後對話卻銘記心中，「平時都係佢返咗工我先起身，唔知點解嗰日我瞓唔着⋯⋯佢出咗去，去到電梯嗰度可能唔記得拎手袋，就返嚟攞，就係咁見最後一面⋯⋯我喺度食麵包，問佢『食唔食呀龍？』佢話唔食。」

她憶述，當晚獲女兒致電才知阿龍喪命，「醫院叫我哋去葵涌殮房等，接受唔到，日頭生猛猛仲見到，夜晚就話冇咗個仔，好淒涼」。對於肇事九巴司機，她坦言：「梗係嬲，我一睇到架車咁樣，同埋條路好直，我哋估計個司機係瞓着咗，因為一啲煞車痕迹都冇，同埋咁大棵大樹都撞到樹根拔起，唔係瞓着，點解會咁？」去年，阿龍姊姊帶同龍媽及阿龍的未婚妻等三個女人去韓國旅行，算是圓了阿龍的願望，亦希望龍媽能堅強活下去。