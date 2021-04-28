德國總理默克爾昨日與中國國務院總理李克強共同主持第六輪中德政府磋商，德國總理府會後發聲明，指默克爾在會上批評中國人權紀錄，指國際有不同聲音，特別是對香港情況，又稱德中兩國經常可處理好有關問題，期望雙方盡早召開人權對話。

磋商以視像形式進行，默克爾在開場發言向中國人權問題施壓，說兩國可公開討論不同問題的意見分歧，特別是對香港局勢的看法，希望兩國盡快展開包括兩國司法部長參與的深入人權對話。

李克強：看法不同是客觀事實

李克強則強調，中德在一些問題上有不同看法是客觀事實，只要雙方尊重彼此核心利益和重大關切，在平等相待、互不干涉內政的基礎上進行溝通交流，增信釋疑、縮小分歧、聚焦合作，就可以為對話合作進一步順利開展創造有利條件。中國外交部在聲明承認北京和柏林在某些問題上有不同看法，但未提及人權對話。

會議亦有討論抗疫、經濟合作等多項議題。李克強指出，中德雙邊貿易額在疫情衝擊下仍逆勢上揚，充份體現兩國合作的高水平和巨大潛力，當前國際形勢複雜深刻變化，疫情遠未結束，保護主義繼續存在，中德都支持多邊主義和自由貿易，兩國應當為開放、互利，共贏合作作出表率。

德新社/新華社