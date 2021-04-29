食環署最新「疫苗氣泡」專題網站更新「顧客資料記錄表」，顧客除要填寫上述資料外，還要再填多一次姓名表示清楚知悉政府的指示，及申報自己年齡組別屬15歲以下而沒有成人陪同、16至64歲或65歲以上，並要簽名作實。但坊間絕大部份食肆包括大型連鎖快餐店都仍沿用餐廳自製舊有資料表，亦未見貼出不同級別的營業告示。

餐廳「一日三餐」女職員指完全沒接獲要使用新「紙仔」範本的消息，感到錯愕，認為做法無聊，亦質疑不應由處所員工負責核對食客資料，「都轉唔切啦大佬，唔好玩啦，呢啲我覺得無聊囉，有咩唔同啫咪又係紙仔一張，填名填時間」。

員工指無權查食客食份證難核實資料

她又指食肆員工沒權力檢查食客身份證，「而家都係盡量盡人事去做，叫佢哋填返英文全名，我哋冇資格、我哋唔係差佬，亦都唔係政府嘅人，好難同人講『喂你攞張身份證出嚟對』，係冇可能⋯⋯夠薑你哋咪每一間舖有個差佬喺度check人身份證囉，咁就得喇」！

她又認為政府很多事未有細節定案便推出，一如數據不足的疫苗，「你要我打（疫苗）我寧願唔做啦」。

另一職員王先生亦質疑署方突然公佈有關決定草率，未有預留時間給食肆準備，他指員工沒有權力核對食客填寫資料，擔心會出現爭拗，亦徒增食肆人手負擔，「搞到成個香港都唔使做生意」。

食客質疑另有目的：準備去捉黃店

從事保險食客劉先生認為政府新措施另有目的，「佢主要都係想麻煩啲唔『安心出行』嘅舖頭啫，想令到啲食客覺得麻煩就裝佢個安心出行，都唔介意嘅，會繼續填（新紙仔）。」對於政府即日宣佈更改紙仔範本，劉生笑言「又準備去捉黃店囉我諗，佢總有佢個針對群（組）嘅」。

林小姐亦質疑署方新增紙仔範本是想要脅部份餐廳員工打針，自己不會用「安心出行」，「呢啲係立場嘅問題，應該有自由嘅選擇權」。她又指如每次光顧填紙都要核對資料會覺得有點麻煩，亦涉及私隱問題，但因自己都是填真實資料，不擔心因而負上刑責。

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