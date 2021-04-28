【8.31半周年案】

【本報訊】去年2月29日「8.31太子站事件」半周年當晚，旺角一帶爆發警民衝突至翌晨，其間香港專業教育學院（IVE）學生被指衝向警方防線，指罵警員「X你老母死黑警」，被控非法集結罪。裁判官劉淑嫻昨裁決，自言全數接納警員的證供，但被告當時隻身一人，沒證據顯示他與早前集結人群為同一夥人，並不構成「集結」；且被告亦沒作傷人或毀物的行為，不足以構成破壞社會安寧，裁定被告脫罪。

無證據顯示與群眾同夥

被告陳子全（36歲）報稱學生，被控去年3月1日在旺角彌敦道與亞皆老街交界參與非法集結。劉官裁定兩名警員證供清晰，均是誠實可靠的證人，案發經過如他們所述，但同時明言，即使接納警方供詞，如控方案情有疑點，亦須判被告無罪。

劉官指，兩名警員指案發時沒留意被告是否在為數30人的集結人群當中，當警員發射三發胡椒球彈至人群散開後，兩警才首次發現被告。被告當時獨自一人用粗口罵警，有人欲帶被告離開，但被告不依。

劉官重申，非法集結罪需有三人或以上集結在一起，具共同目的以及作出訂明行為，才可定罪。她認為，集結的30人用粗口叫罵的時間，與被告出現後叫罵的時間並不相同，不能構成「集結」。雖然集結的30人與其後出現的被告均有講粗口，但不能因兩者都有講粗口，便指他們「一起」作出擾亂行為；即使被告當時「行吓停吓」、叫罵警員，但他獨自一人舉起手，沒有傷害別人或損毀財物，其行為不足以構成破壞社會安寧。

早前時任機動部隊小隊指揮官的督察邢展豪稱，警方設立的防線前方約有30人聚集叫囂。他警告後再指示隊員發射胡椒球槍，人群隨即散去，此時一名男子在馬路上不願離開、急步衝向防線，邊走邊罵「X你老母死黑警」、「打我呀」。盤問下，邢同意該男是孤身衝前，沒其他暴力行為。

案件編號：WKCC2540/20