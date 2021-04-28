【打工仔悲歌 二之二】十年間，法定最低工資由28元調整至37.5元，升幅僅34%。昔日基層望穿秋水，冀藉此改善生活，奈何十年間，薪金升幅一直跑輸租金指數、甲類消費物價指數等升幅。拿着37.5元，勉強吃到連鎖快餐店的超值午餐，連一個焗豬扒飯都吃不起。有基層甚至要每月做足30日，僅能勉強維生，淪落至吃二手飯。最低工資曾經給予基層扶貧一絲希望，今天，卻再次令他們失望。

記者：陳詠恩 張雅婷

政府一方面說經濟正處於深度衰退，失業率高企，一方面卻凍結最低工資加人工，有賺取最低工資的基層工人無法應付生活，只能全月無休。64歲的洗碗工陳姐是其中之一，她要整個月30日不斷上班，才能維持生活。

目不識丁的陳姐以前曾任家務助理，亦做過清潔工，六年前懷疑因為操勞過度，醫生診斷她雙腿患上骨頭壞死，做過一次大手術，自此走路一拐一拐，不再靈活。當清潔工要長時間企站和走來走去，她惟有在餐廳做洗碗工，但受疫情影響，一年前餐廳生意走下坡而解僱她。

經濟不景，陳姐找工作更難，近月在旺角一間餐廳兼職洗碗工，50元一小時，雖然每日工時只有五個鐘，她仍馬上答應上班。連開30日工，才賺到7,500元。

住劏房靠搽油食藥治腳痛

由於陳姐不能長時間站立，體力無法應付多一份兼職，所以每日約250元收入根本入不敷支。她數算着，劏房租金連水電支出已約4,700元，她說知道有些劏房床位只是千多元，但擔心空間太迫狹，一旦「畀人撞一撞」，雙腳再受傷，便連僅餘的工作能力也失去。

「我雙腳成日都會好麻痹、好痛，幾日就搽咗一支活絡油，醫生叫我一年先覆一次診，啲止痛藥唔夠食，都要另外買。」每月藥物花費近1,000元，扣除食物開支已所剩無幾，她假也不敢放，寧可返足30日。

陳姐的工資較最低工資高逾三成，但仍換不到溫飽，正在領取最低工資的21,000名基層勞工，又可怎樣生活？本報對比十年間最低工資與甲類消費物價指數、A類單位租金指數、中層公務員薪金升幅等指數，發現最低工資的升幅一直落後大市。

以陳姐租住的劏房為例，屬於實用面積少於431平方呎的A類單位，其租金指數由2011年的137.1升至2019年215.3，升幅達57%，至去年始回落至198.4，但十年累計升幅仍高於最低工資。

針對低收入住戶的甲類消費物價指數升幅亦跑輸最低工資升幅，由2011年的84.2升至2019年111.5，升逾32%。但受疫情影響，指數於去年稍為跌至111，亦是首度被最低工資的升幅超前。

雖然甲類消費物價指數回落，但37.5元可負擔到的消費選擇不多。本報走訪過旺角區多間連鎖快餐店的午餐售價，發現37.5元大多只夠負擔最便宜的一個超值套餐。以大家樂為例，一客「天天超值選」茄汁海皇飯，配上飲品，盛惠35元，亦是唯一一個可負擔的堂食午餐，若想吃「一哥焗豬扒飯」，要多付九元。

對陳姐而言，能夠吃上一餐飽飯已是奢侈。陳姐說，餐廳其實是包伙食的，不過她有時會不好意思提出，「試過同廚房講要食飯，人哋一句話『唔得閒呀』，我咪唔想再講囉，好似乞食咁……我洗碗會執啲人食剩乾淨嘅嘢嚟食，薯條呀嗰啲睇落都好乾淨」，比起吃二手飯感染病菌，她更在意是不求人哋吃飯。

去年起跟進陳姐個案的關注綜援低收入聯盟組織幹事林俊彤說，像陳姐這樣賺取最低工資並年近65歲的低收入長者並非罕見。「你要諗吓一個65歲嘅長者竟然要日日返工，冇得休息，先可以搵7,000、8,000蚊，租金水電都去咗一半。對一個年紀越來越大嘅長者，可以預見佢醫療開支越來越高，最低工資連40蚊都冇，點去支撐一個人收入？好坦白講，好多街坊拎接近最低工資，好多都有頭家要養，要照顧小朋友，開支就更龐大。」

勞工團體：點解政策咁苛刻

林俊彤認為政府現時缺乏政策幫助這類長者，工友無奈只能不斷工作，持續磨損健康，「社會通常有講法係『你選擇做30日㗎嘛』，其實唔係我選擇，冇人想做30日唔休息，但點解一個人要長期做30日先可以勉強生活，咁我哋就要問，點解成個勞工政策對基層朋友咁苛刻？」

低下階層的苦況，稻苗學會會長兼前最低工資委員會委員黃傑龍表示明白，他說最低工資訂立不外乎兩個目的，一是給予勞工得到基本生活保障，二是純粹是一個水平、安全網，與生活指數無關。無奈地，香港立例時選擇了後者。

委員會每次商討該金額時，黃傑龍說委員絕不會將金額量化，「法例唔係咁寫，唔係話一定要買到一個lunch，或者一定要令你生活水平去到邊一個水準」，若社會認為立例原意與社會脫軌，日後可再討論。

碧瑤綠色集團行政總裁吳玉群認為，最低工資足夠與否，難用個案量化，「要個人覺得生活水平去到邊度，一個人同一家人要養，好唔同」。她說打工仔不會一天只工作一小時，若一天工作八小時，一天已有二、三百元，「你話喺香港好舒服，我唔覺得，但你話係咪一餐飯都買唔到，又唔係」。她表示期盼僱傭雙方可共同渡過經濟難關，他朝經濟好轉，加薪亦是理所當然。

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