港府今日起實施「疫苗氣泡」，食肆所有員工須接種至少一劑疫苗或取得醫生證明，方能實施營業時間可達午夜的C類運作模式。有酒樓員工向《蘋果》投訴，遭僱主要求須於下月1日前接種疫苗或展示醫生證明方可開工，否則須停薪留職。涉事酒家負責人嘆有關政策實「迫於無奈」，批評政府此舉是向食肆「開刀」，「我哋都好慘，而家只係求生存」。

《蘋果》接獲牛頭角樂華邨茗港酒家員工投訴，指管理層日前突發通告，要求全體員工須於5月1日前完成接種第一針疫苗或取得不適宜接種的醫生證明，否則須停薪留職。求助員工稱，她患有高血壓等長期病，但她要至6月才可到公立醫院覆診，又擔心私家診所拒開出相關證明，令她變相被迫停工。該員工又指，知道不少員工亦對疫苗風險存有疑慮，已向公司表明拒絕接種。

酒家否認辭退拒打針員工 稱行C類模式屬「迫於無奈」

涉事酒家負責人鄭先生回覆《蘋果》查詢時，否認會辭退拒絕接種疫苗的員工，該通告只是提醒有關員工應盡早取得醫生證明，聲言如非最後關頭，不會辭退員工，「始終佢哋都做咗咁多年，為我哋製造唔少財富」。

鄭又稱，其酒家實行C類運作模式是「迫於無奈」，批評政府是向食肆「開刀」，認為以接種疫苗作為放寬食肆營業時間的條件，會導致勞資雙方引起衝突。不過，他未有正面回應茗港酒家為何不維持現時只營業至晚上10時的B類運作模式，僅指現時經營狀況艱難，「真係好慘，我哋、佢哋（員工）都好慘」。他盼員工能體諒管理層。

傳海港亦要求員工5.5前打針或取得醫生證明

另外有傳言指，另一連鎖酒樓海港飲食集團亦將於5月6日實施C類運作模式，要求員工須於5月5日前接種疫苗或取得醫生證明。《蘋果》今曾向該集團2間位於太子及上水的分店查詢母親節晚飯訂座安排，惟2間分店均表示當晚會維持4人一桌及營業至晚上10時的安排。

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