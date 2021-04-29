隨着疫苗氣泡實施，酒吧、派對房間等6類表列處所今日（29日）起可「復業」。蘭桂坊大多數酒吧都有營業，惟須遵守政府多個措施，例如規定員工及顧客須接種首劑疫苗，顧客亦須使用「安心出行」等，至於持食肆牌的酒吧則按A、B、C及D的4級制措施營運。有蘭桂坊酒吧負責人表示，直至今晚近10時仍未沒有客人光顧，慨嘆生意較疫情前下跌90%，估計或有客人因不想打針而不想到酒吧消遣。

《蘋果》記者傍晚來到蘭桂坊，逾90%酒吧有營業，惟食肆明顯較多客人，酒吧的客人數量較少，氣氛遠不及從前。食環署職員、警員下午6時多巡查蘭桂坊部份酒吧，提醒持食肆牌的酒吧要張貼告示，以及相關規例。

有酒吧晚上10時仍未「發市」 生意較疫情前下跌90%

在蘭桂坊營運已有2年多的酒吧負責人Alex表示，今日首日重開酒吧，惟近晚上10時仍未有客人光顧，生意較疫情前下跌90%。他估計，不少人因對接種疫苗感擔心，避免到酒吧消遣。他指出，政府推岀掃描針卡的應用程式只有Android 版，而他大部份員工沒有Android手機，坦言感到不便，促政府盡快推岀iOS版本。他又指，政府應多向酒吧等持份者解釋新政策，並可以推岀員工薪金資助，讓他們渡過難關。

已於蘭桂坊工作3年的酒吧職員Merlina表示，客人向他們透露因擔心疫苗副作用及不想使用「安心岀行」等原因，不願意來光顧，今日生意較預期差，只及疫情前生意額的15%。

酒客：未聽聞有友人為飲酒而打針

賴小姐與朋友今晚到蘭桂坊的食肆飲酒，她表示，自已已接種第一針疫苗，直言打針只是履行社會責任，亦未聽聞身邊有朋友為到酒吧飲酒等而接種疫苗，「唔係為咗（旅行）呢啲」。

王小姐表示，始終擔心疫情，減少外岀，對上一次來蘭桂坊已一個多月前。她表示，已接種兩劑疫苗，希望可保障屋企人。她續說，不會因為已經打了針，所以故意光顧營業至凌晨的食肆，「唔會因為12點或2點（營業時間）受影響」。

Kelvin與朋友放工後來蘭桂坊飲酒，他表示，今日氣氛比早前熱鬧，他已接種第一針疫苗，直言為健康着想，「都係想快啲除口罩」。他指出，雖然已打一針，仍會繼續做好個人衞生措施，暫無意特別光顧營業至凌晨2時，「始終習慣早返屋企」。

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