兩政府部門爆出罕有公開互轟風波，審計署昨（28日）發表報告，質疑入境處調查假結婚個案時耗費過長時間。入境處雖在報告中覆稱會改善調查流程，並接受報告建議，惟處方深夜卻突罕有發稿反擊，駁斥每宗個案皆有其獨特性，不能一概而論。處方更不點名批評審計署破壞入境處形象，「對於一些不懂刑事調查的人胡亂批評執法部門的個案處理手法，嚴重破壞入境處專業形象，該處深表遺憾」。

審計署昨發表第76號報告書，提及入境處調查一宗假結婚個案時，耗費逾6年亦未對疑犯進行訊問。報告中曾提及處方原則上同意審計署的建議，將加強查核懷疑假結婚個案及加快處理積壓個案。

不過，入境處昨晚發新聞稿為該個案解畫，措詞強硬。處方稱，曾多次對該名「蓄意規避調查的疑犯」進行突擊家訪調查不果，處方當時已把其資料存入電腦系統內，以待有關人士在使用入境處服務重啟調查，「奈何疑犯一直未有使用入境處任何服務」，處方終從死亡登記系統發現疑犯已身故，故未能繼續跟進有關個案。

稱「破壞專業形象深表遺憾」

處方更稱，每宗假結婚個案皆有其獨特性，嚴謹精密的搜證程序需時；每宗個案需要搜集的證據又不盡相同，調查時不能只考慮片面資料，更不能一概而論，「對於一些不懂刑事調查的人胡亂批評執法部門的個案處理手法，嚴重破壞入境處專業形象，該處深表遺憾」。

入境處強調，對假結婚問題非常關注，如發現懷疑假結婚個案，會即時對涉嫌犯案人士及有關中介人進行調查。處方又補充稱，由2016年至2021年3月底，該處共揭發2,635宗懷疑假結婚個案，當中有4,957名涉案的香港居民及非香港居民被拘捕。

審計署反擊：礙公平聆訊

審計署不甘示弱，今日下午2時許則發聲明回應還擊，稱留意到昨晚入境事務處發出的新聞公報，並引述根據政府規定，政府帳目委員會與政府均同意，在報告書提交立法會省覽至進行公開聆訊的一段期間，雙方應盡量避免公開爭辯委員會會進一步調查的事項，以確保委員會能在公平情況下順利進行公開聆訊，「為此，不論是有關的局長、部門首長和／或公共機構主管，還是他們的屬下人員，都應避免公開反駁報告書所載的審計結果」。

審計署指為遵從有關規定，現時不公開評論有關該審計報告書的事宜。

保安局：已提醒入境處應盡量避免公開爭辯

本報向特首辦查詢有關入境處公開反擊審計署一事，結果由保安局回覆。保安局發言人表示，政府和立法會政府帳目委員會一直有共識，在報告書提交立法會省覽至委員會進行公開聆訊期間，雙方應盡量避免公開爭辯調查的事項，以確保委員會能在公平情況下順利進行公開聆訊。

對於入境處發出新聞稿，保安局發言人稱已提醒入境處上述共識，但未有正面回應是否認同入境處，審計署不懂刑事調查的說法，也沒有正面評論入境處做法會否削弱審計署職能，以及應否澄清及致歉，僅指政府帳目委員會稍後會跟進審計署報告時，入境處可作交代，此前不作進一步評論。

區嘉宏身兼港區國安委成員

入境處處長與審計署署長均屬《基本法》中「主要官員」，由特首提名並報請中央任命。

現年54歲的區嘉宏於1988年11月加入前人民入境事務處（1997年7月改稱為入境事務處），任職助理入境事務主任，由低做起，於2018年晉升入境事務處助理處長，於2019年晉升入境事務處副處長，2020年接替曾國衞出任入境事務處長，並成為港區國安委成員，表示會全力協助維護國安部門，防止任何不受歡迎和危害國家安全的人士進入香港，稱「入境處會堅定不移地把守國家的南大門，為國家與香港特區的長期繁榮穩定保駕護航」。

朱乃璋首名內部晉升署長

朱乃璋現年58歲，於1984年1月加入庫務署任職會計主任職系，2010年10月晉升審計署助理署長，2015年7月晉升審計署副署長，2019年1月獲委任做審計署署長，是審計署15年來首位經由內部晉升的署長，上任時獲林鄭讚揚熟悉部門職務，「具備扎實的審計專業知識和領導能力」，根據《基本法》第58條，審計署獨立工作，對行政長官負責。

根據資料，審計署署長及入境處處長同為首長級薪級表第6點官員，月薪約27萬元；審計署人手編制不足200人，每年預算約2億元；入境處每年開支達67億元，人手編制逾9,000人。

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