【本報訊】47名民主派因參加初選被控違反國安法下串謀顛覆國家政權罪，多人仍還柙候審。關注囚權的前立法會議員邵家臻日前到赤柱監獄探望西貢區議會主席鍾錦麟後，得知性格樂觀的他在獄中「隨遇而安」。尹兆堅的fb小編發文力撐日前在庭上發表「絕不認罪」宣言的林卓廷，並上載二人合照聲援。

邵家臻指，被視為民主派初選組織者之一的鍾錦麟，現時在赤柱監獄被強制保護，至今單獨囚禁近兩個月，但他能隨遇而安，「連懲教職員都奇怪，Ben為甚麼覺得赤柱的食物味道不差，遠勝荔枝角收押所」。他解釋因鍾自少刻苦，又受「文化研究」的影響（本科是嶺大文研），喜歡在日常生活中尋找各種resistance strategy，「例如在死硬的纖維床上瞓得安樂，如何在冇啖好食的飯餐食出樂趣……」

邵續指「監房生活就是失去意義的生活，令你的人生變得空白，所以更要努力創造意義，畢竟意義是由人賦予的」，故他還柙期間申請做工，「在貼信封的工作中猛然發覺政府信封有『服務市民』四個字」。

劉頴匡亦透過團隊在fb發表公開信，感謝一眾寫信師，「提醒我並唔係一個眾叛親離嘅罪犯，而係為咗自己相信、亦好多其他人相信嘅價值而承受苦楚」。他指自身比想像中堅強，力量來自每一份外界的關心。

尹兆堅挺林卓廷：撐硬你

作為民主黨「孖寶兄弟」的林卓廷和尹兆堅，他們一直互相關心對方。尹兆堅fb小編指尹得知阿廷前日上庭的事，「對阿廷喺庭上嘅表現表示尊重，仲話會撐硬呢個好兄弟，好拍檔」，又回想二人一直共同進退，「喺反送中運動開始，佢哋就一齊喺議會，俾保安抬走；喺街頭俾警察打傷，呢一切都只係為咗保護市民，並肩同行」，如今二人卻因莫須有罪名還柙，出獄無期，「本來為咗民主自由參與初選，卻變成顛覆國家政權失去自由，香港再唔係我哋熟悉嘅香港」。