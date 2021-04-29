在疫情及政治環境夾擊下，本港青少年不免對前景感到悲觀及迷茫。中文大學一項調查發現，受訪青年對未來社會的樂觀程度，10分滿分中僅得2.95分，比2018年數字大跌逾3成，更有近6成人表示願意離開香港，移民到中國以外的地方發展。至於港府近年力推青少年發展的大灣區，調查發現，僅有不足1成受訪青年表示願意到大灣區工作。

獅子會早前委託中大亞太研究所，就「香港青年對未來的看法」進行問卷調查，並成功於今年3月至4月，以問卷形式訪問803位15至30歲香港居民。調查發現，受訪者對自己未來的整體生活發展，以及香港社會未來的樂觀程度均感到悲觀，在10分滿分中，分別僅得4.76及2.95分，比2018年數字下跌2至3成；更有57.5%受訪青年表示，希望離開香港到中國以外地方發展，相比2018年的46.8%增加逾1成。

僅6.5%受訪青少年願到大灣區工作

至於近年被港府吹捧「融入國家發展」、「擁抱發展機遇」的大灣區，調查中僅有6.5%青少年認為在大灣區工作與香港沒有差別，並表示願意到大灣區工作。中大亞太研究所所長馮應謙認為，數據反映青少年對往大灣區發展的意欲一般，認為政府應制定相應措施，提升青少年往大灣區發展的信心。

而被社會視為人生「終極目標」的買樓，調查中有9成人自評目前沒有能力置業，但只有3成人同意買樓是改善生活的首要條件。

此外，大專或以上教育程度的受訪者中，有約4成人認為畢業後僅有一半機會，可以做到心目中理想的工作，更有24.4%人認為是一定或多數無機會，數字遠超2018年研究的2.7%。

調查又發現，普遍受訪者均認為學歷是影響未來生活的重要因素，其次則為「投資理財能力」，但亦有近7成人同意「學識理財投資對青年人向上流動十分重要」。教大博文及社會科學學院副院長趙永佳指，數字反映「學歷」已非青年人認為向上流動所需的唯一要求，還需要其他的能力，如投資理財等等。

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