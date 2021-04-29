被批為「小白象」的觀塘音樂噴泉，於本月22日啟用後不足2天，就被康文署指池水疑「受梘液影響」，導致大量泡沫出現，即日起要關閉清潔和排走池水。民主黨副主席、觀塘區議員梁翊婷接受港台電話訪問時質疑，花費高達5,000萬公帑的音樂噴泉，竟因一些泡沬就要關閉，令人感到相關工程「可能係有啲兒戲」，並質疑該噴泉的濾水系統，若連泡沬亦未能濾走，「咁呢個濾水設施，能否強力到濾走其他污糟嘢？」

梁翊婷表示，據她和工程界朋友了解，現時音樂噴泉的設計中，表演池與嬉水區的水使用後會聚集在一起，經過濾水器處理後再循環使用。她質疑：「如果你連泡泡都濾唔走，我點能相信有其他污糟嘢時，例如有人洗腳、有鞋踩過啲污糟嘢，甚至有小朋友唔小心喺入面小便，又如何相信你能夠濾走？」她又指，留意到不少小朋友早前在嬉水區玩至「濕晒身、口罩濕晒」，認為在當前疫情下，政府一邊透過限聚令不准大批巿民聚集進餐，一邊卻讓巿民聚集玩水，做法並不合理。

梁翊婷呼籲康文署公平處理

對於有網媒藝人周六曾到音樂噴泉拍攝直播節目，即場用梘液沐浴，梁翊婷認為有關人士只是想透過一個諷刺行為，揭示音樂噴泉荒謬之處，帶動社會的討論和關注，包括今次用作興建噴泉的費用龐大，重申她並不鼓勵巿民到音樂噴泉沖涼。

她續指，網媒今次的直播活動是否有公德，可由巿民作討論，「但我覺得有時做人要公平啲，康文署其實好多嘢以往都冇特別處理，例如屯門公園好多人大聲喧嘩、跳舞，其實有一段好長時間都冇處理；但去到有啲網媒諷刺佢哋時，佢哋就會好高調咁處理，我覺得呢啲嘢就係令巿民好唔順氣嘅地方」。

康文署今日書面回覆港台查詢時則指，該署本月28號晚上收到巿民通知，指觀塘音樂噴泉嬉水區發現有泡沬後，該署即派人進行清潔，及後在音樂噴泉亦發現有泡沬。該署經評估情況後，決定關閉音樂噴泉和嬉水區進行徹底清潔，待重新注入池水和完成池水檢測後，將盡快重開音樂噴泉和嬉水區。該署亦會加強巡視場地，確保設施運作正常和適合巿民使用。

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