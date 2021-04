行會成員湯家驊日前受訪時發表力挺特首林鄭月娥連任嘅言論,佢講咗「the devil you know better than the devil you don’t(你熟悉的魔鬼比你不熟悉的更好)」呢一番頗為擦鞋嘅說話,不過用「devil」形容林鄭,反映出湯家驊擦鞋功力未夠爐火純青,因為另一位行會成員經民聯林健鋒話,佢唔會用「devil」形容林鄭,而係用「angel」先啱喎。

林健鋒噚日為就嚟生日嘅黨友張華峰提早慶祝時話,經民聯係絕對唔會用「devil」形容林鄭,因為所有人都應該係「angel(天使)」,咁點形容好人?林健鋒就建議用「pure angel」。但被問到佢支唔支持林鄭連任嘅時候,佢就未有表態。點都好,諗得出用「angel」嚟形容林鄭,果真技驚四座。

777「圍威喂」節目出街

至於林健鋒口中嘅「angel」林鄭,噚日粉墨登場主持嘅《選委界別分組面面觀》首播,打頭炮播出嘅頭兩集搵嚟基本法委員會委員黃玉山同九龍社團聯會會長陳振彬做嘉賓,一如預期唔會有唇槍舌劍,只見佢哋一唱一和。林鄭仲厚顏話一般基層對選委會同選特首有距離,所以要增設基層代表入選委會,咁其實真普選咪解決到囉!陳振彬就大讚新選舉制度,仲話非常支持,完美示範咩叫「圍威喂」自己玩晒。

李八方