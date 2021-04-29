本港出現源頭不明本地感染變種病毒個案，一名未有外遊紀錄的39歲菲傭確診，並帶有N501Y及E484K的雙重變異病毒。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，相信變種病毒已由本月開始流入社區，隱形病人導致社區出現第二代傳播；雙重變異病毒的傳染性高50%，令疫苗效用最少減半，隨時一觸即發引爆第五波。呼吸系統專科醫生梁子超表示，相信病人感染南非變種病毒。

酒店出現第一代傳播 第二代傳播已流入社區

何栢良表示，過去一個月政府措施漏洞不斷發生，包括沒有於本月初禁飛來自菲律賓、印度及巴基斯坦的航班，於本港約半個月前本港出現首宗變種病毒流入社區後，沒為所有酒店員工驗血清，也沒要求所有曾入住檢疫酒店的客人再次強檢，以了解他們是否曾感染而未被發現。本月4日一班來自印度的航班有50多人確診，懷疑已衍生酒店群組。

他認為，由4月起已有變種病毒個案流入社區，第一代傳播發生於酒店，由輸入個案傳給酒店員工或強制檢疫住客；第二代傳播已流入社區，追查不到隱形病人，造成今次外傭於社區感染及源頭不明，「中間有啲隱形傳播病人，都唔知喺社區去過幾多地方；傳染畀呢個菲傭嘅人，會唔會傳咗畀好多其他人？係唔係啲同鄉傳畀佢？ 定外出食飯除口罩感染到？」

他警告，N501Y令病毒傳染性高50%，E484K令疫苗成效減少最少一半，變種病毒隨時可一觸即發引爆第五波疫情，帶變種病毒病人可能沒有病徵，或病徵不明顯而沒求醫，繼續在社區傳播病毒。至於會否真的引發第五波，背後有否超級傳播群組是很大關鍵，就像第四波爆發前疫情沉寂一段時間，因跳舞群組而引爆。何栢良提醒市民必須盡快接種疫苗，現階段個人應減少外出。

N501Y可增七成傳播力 E484K暴削疫苗抗體水平

呼吸系統專科醫生梁子超表示，世衞指3種值得關注的英國、南非及巴西的變種病毒。病毒同時帶N501Y及E484K主要是南非及巴西的變種病毒，而今次外傭來自菲傭，相信屬南非變種病毒。

他指，N501Y變異可增加病毒傳播力50至70%，E484K會影響疫苗產生的抗體水平，對於mRNA疫苗可減少抗體水平90%，但因該疫苗本身可產生的抗體水平高，相信對接種者仍有保護；對於滅活疫苗也會影響其抗體水平，但暫時未有數據，但因滅活疫苗本身產生的抗體水平不高，故影響較大。

本港首宗帶變種病毒流入社區的29歲印裔男子，也帶有 N501Y及E484K雙重變種病毒，與他同樣入住尖沙嘴華美達酒店同層的另外兩名男病人，也帶同樣的變種病毒。

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