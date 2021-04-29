港府為「完善」選舉制度，將會修例把公開煽惑他人不投票、投白票或廢票定為刑事罪行。政制及內地事務局今日回覆立法會法律顧問指，當局會就有關罪行提供「合理辯解」或「合法權限」；同時，政制局應建制派議員要求，調高拒絕借出場地作票站之用的罰則。

早前已有議員關注當局把公開煽惑投白票等列為罪行的問題，政制局今日回覆立法會的信指，由於局方不能排除一些「較罕見的情況」，因此會在新增的條文中加入免責辯護，當局又舉出三個例子，譬如某人真誠、合理，但錯誤地相信某人已喪失選民資格，因而公開呼籲該人不要投票，便可以在「視乎案件的實際情況」下視為「合理辯解」。

政制局的另一例子是，票站主任有合理理由相信某人冒充其他選民，因此要求警員拘捕該人，那麼二人的行為便是基於「合法權限」。

另外，早前建制派亦要求當局，調高收取政府補助學校及非政府機構，拒絕借出場地作票站的罰款。政制局今指，將會建議委員會審議階段修正案時，調高有關罰款額，由1萬元增至5萬元。同時，當局亦應建制派議員要求，調高妨礙、阻礙或干擾選舉主任或資格審查委員會會的行為的罰款金額，由原來罰款5千元增至5萬元。

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