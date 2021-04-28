【本報訊】政府今日實施疫苗氣泡措施，餐飲等表列處所員工須接種才可獲放寬限制，但負責巡查的執法人員卻並無硬性要打針。有飲食業界人士批評政府予人厚此薄彼感覺，食環署長楊碧筠僅稱會根據公務員事務局指引行事。

食環：非人人適合接種

楊碧筠昨出席電台節目時被問到巡查食肆的食環署人員是否全部要接種疫苗，她沒有正面回應，僅稱不是每個人都適合接種，亦未執行到這個地步，但前線人員會做檢測，亦會鼓勵他們打針。主持追問為何執法人員無硬性要求打針，她只說前線有義務做好裝備，會跟從公務員事務局指引，亦未有回應會否引起顧客質疑不公起衝突及要求跟進等。

除了食環署，本報向警務處、消防處、入境處及海關共四個紀律部隊查詢會否配合疫苗氣泡安排，調派有打針的人員往各表列處所巡查及執法，四個部門均沒正面回應。本報又查詢該四個部門的疫苗接種率，各部門均表示，接種疫苗與否是人員的選擇及安排，所以沒有備存接種疫苗的統計。

香港中小企食店聯盟召集人林瑞華認為，雖然負責巡查執法的人員，在食肆等地方一般不會逗留太久及會戴口罩，但他們毋須身先士卒打針，卻要「抽秤」廣大市民有否聽從政府指示接種疫苗，觀感非常差劣，甚至予人厚此薄彼的感覺。他認為，是否願意打針，關鍵是「支針安唔安全、畀唔畀到市民安心」，而非一味靠諸多強制措施「夾硬谷大接種率」。