7.21白衣人無差別襲擊市民翌日，大批市民到立法會議員何君堯辦事處破壞。患有過度活躍的男學生事後承認刑事毀壞罪，原本被判感化，經律政司覆核後改判服務令。惟律政司仍然不滿，向上訴庭申請覆核刑罰，最終男生被判入教導所。上訴庭今頒下判刑理由，指原審裁判官嚴重誤判案情嚴重性及被告罪責，沒意識到本案涉及仇視、恐嚇及滅聲元素。而本案可歸類為「裝修」事件，本質上與「私了」無異，形容是「搶奪法律的功能和地位，把個人眼中的對錯強加於人，並進行報復」。

被告朱沛恒案發時18歲，案情指他於前年7月22日在荃灣荃豐中心損壞何君堯議員辦事處玻璃外牆及多件傢俬雜物。上訴案早前由上訴庭法官彭偉昌、原訟庭法官潘敏琦及彭寶琴審理。三人早前聽罷雙方陳詞後批准律政司覆核申請，改判被告入教導所。

指被告當日穿上裝備必然是要攻打辦事處

法官彭偉昌今在書面判詞中指，控方沒有在原審時播放任何現場錄影片段，在裁判法院覆核時也只是播放新聞片段及辦事處內的閉路電視錄影，做法令人費解。與此同時，主任裁判官溫紹明也沒有主動要求查看所有涉案影片；惟彭官認為法庭有責任盡量掌握案情，故其做法不理想。

彭官認為，由於溫官沒看過所有現場錄影，以致不能全面掌握事實，「把案發時18歲、最終判刑時18歲11個月的被告，誤當成一個事前毫無準備、光受現場氣氛驅使，和只求洩憤而沒有其他目的要把門打爛的輕率少年」。

彭官續指，溫官並未掌握被告在商場內的所有動態，包括案發時除了佩戴手套及口罩外，還穿了護肘及戰術背心，更備有頭盔。彭官不同意辯方所指，被告對有關裝備的用途一無所知，因他早前已聲稱傳聞指「白衣人」會打人，當時才會穿上裝備自衞。況且即使有關裝備確實是他人所有，但被告在當時環境下穿上，唯一合理推論必然是要攻打辦事處。

對於辯方指被告是因情緒失控才犯案，彭官直言：「非常明顯，這是一個盡了最大努力卻沒有任何說服力的陳詞。」由於被告的解釋前後矛盾，法官認為所有裝備均是由他自備，他亦絕非因情緒失控才犯案。

彭官又指，被告在案發前一個多小時已戴了口罩及手套，反映他有犯案預謀。而他在人群突然躁動前，仍從容不迫、冷靜地與人聊天，顯示他並非一時衝動犯案。

認為被告求輕判才向何君堯道歉

彭官又認為，更重要的是被告並非獨自犯案，而示威者目的是「爆開辦事處道門」，行為必然為了進行更大破壞；再加上本案的反修例及白衣人事件背景，認為被告行為隨時引發更廣泛違法活動，增添案情嚴重性。

彭官認為，本案可歸類為俗稱的「裝修」事件，上訴庭早前已表明，此類控罪表面上是刑事損壞，但實際上是針對不同立場者肆意攻擊，與「私了」的傷人性質無異。即使被告的行為確是出於正義，法庭亦絕不容忍，因私了行為令不同立場的人互相攻擊，使社會變得無法無天。

此外，控方及溫官均沒意識到本案有仇視、霸凌、恐嚇、滅聲等元素。雖然控方已強調本案的反修例及白衣人背景，但溫官沒有適度重視。

最後，彭官質疑被告在證據確鑿的情況下，仍然堅稱他只是隨手拿起硬物加入打鬥，反映他缺乏深刻反省，認為他只是為求輕判才向何君堯道歉，「無論有幾多次（道歉），都不是出於真誠悔意」。

基於上述分析，彭官認為溫官在案情嚴重性及被告罪責上均有嚴重誤判，200小時社會服務令的原有判刑，實屬原則有錯及明顯不足，必須改判拘禁式刑罰，最終改判被告進入教導所。

【案件編號：CAAR2/21】

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）