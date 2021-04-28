【本報訊】導盲犬服務視障人士之前，須先接受嚴格訓練。近日網上流傳一條約三年前香港導盲犬服務中心的訓練短片，導盲犬被學員大力拉扯。中心證實短片內容為他們訓練片段，但聲稱現已改用不涉暴力的正向訓練。有專家則指出，外國早在十多年前已棄用粗暴訓練，形容片段中的拉扯比國外早年訓練更暴力，或令犬隻頸部受傷，甚至不信任人類。

過去兩日瘋傳的短片中，一名身穿香港導盲犬服務中心制服的女子戴上眼罩，與受訓中的導盲犬步行，當受訓導盲犬欲掉頭向後行走時，該女子忽然以繩索從後用力拉扯導盲犬轉身。在場有一名男子隨行觀察，並未有對相關行為作出制止。

專家：同拎棍打冇分別

片段引起網民議論，質疑香港導盲犬服務中心在訓練過程中涉嫌虐待狗隻。中心證實片段節錄自他們一次訓練過程，時間為2018年5月，當日導師正在與兩位訓練學員和導盲犬進行蒙眼訓練。中心稱，其後經過討論和檢視過該狗隻的身體和能力狀態後，已終止當日的蒙眼訓練，並已作出檢討，認為使用較傳統的訓練方法作為調整狗隻行為並非最適合。

中心續指，已於同年年底到韓國導盲犬訓練學校學習和交流，並改用其他訓練方法，及後亦邀請美國國際資深導盲犬訓練導師來港，現時中心的核心理念為正向訓練，如給予獎賞、讚許等。

犬隻行為專家及訓犬師蔡易儕表示難以接受片中的訓練方式，「係暴力對待，同拎支棍打佢無分別」，形容以暴力訓練犬隻屬非常老派的方法，極具爭議，旨在透過痛楚令犬隻懼怕訓練者，不敢反抗。他曾接觸美國的導盲犬學校，從十多年前已改為採用正向訓練，「就算以前都唔會用到（如片中）咁暴力嘅方法」。影片中的拉扯行為會令導盲犬頸部肌肉、頸椎、喉嚨及氣管造成極大壓力，並對環境及人類不信任而產生行為變異。

漁護署表示，昨日並無接獲與該片段相關的投訴，而過去五年，亦未有接獲有關導盲犬訓練的投訴，現正了解該片段顯示的情況，如有需要會作出跟進。

香港導盲犬服務中心在2012年成立，屬全港兩間繁殖並訓練導盲犬的機構之一，同時亦會培訓本地導盲犬訓練員和導師，食衞局前局長高永文是中心的顧問團成員。