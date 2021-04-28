【本報訊】昨聆訊尾聲時，法官表示有證人提過當晚見過警察，仔細問及證人所述警察接報到場的時間，並特別問到：「計返時間，即係警察逗留咗幾耐㗎？」控方翻查筆記及文件紀錄，透露有一段庭上未曾公開播放、元朗站內的閉路電視錄影，顯示一群警察晚上11時15分才進站，剛巧是乘客受襲的西鐵列車開走、白衣人大致離開元朗站後一分鐘。警方其後協助送走在站內廁所暫避良久的傷者，逗留約半小時全數離開。

法官昨特別問及警察當晚到場及逗留的時間。控方翻查筆記及文件紀錄，指有一段庭上未曾公開播放的站內閉路電視錄影，顯示一群軍裝警約晚上11時15分在G出口進入元朗站，11時45分全部離開。

乘客受襲列車已開走

控方並補充本案三組共六項控罪的案發時間，本案第一組為元朗站大堂及月台的暴動及傷人事件，是以晚上10時40分開始發生計算，至11時14分列車開走為止。換言之，該批警員是在元朗站內暴動完結後才現身，他們到場時跟案件開始發生時，兩者相距35分鐘。另兩組控罪涉及英龍圍一帶及白衣人其後拉起鐵閘返回元朗站的衝突，案發時間分別是7月22日凌晨零時至零時20分，及零時29分至32分。

根據早前證人N證供，他當晚10時半駕車到鳳攸北街一帶視察，其後收到居民通知西鐵站有人被困，N隨即報警但無法接通電話。他其後到站內傷者暫避的洗手間，由於擔心傷者再受襲擊，他在廁所門外守候，等了10分鐘只見救護員到場。N等待至警員到場護送傷者離開，自己才離開元朗站。比對時序，控方昨日所述的進站警員，相信是N口中送走傷者的警員。