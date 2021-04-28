【本報訊】上水一間24小時健身室前日有男顧客於清晨舉重期間昏迷。職員三分鐘後才透過閉路電視發現事主被槓鈴壓住，事主被送院搶救一直危殆。涉事健身室事發後一直未回應事件，有專家指24小時健身室未必有職員通宵留守，希望健身室加裝感應器監控，亦希望市民量力而為。

暈倒的41歲姓王男子仍留醫深切治療部，前日事發時他被發現倒卧在一部重量訓練用的「史密夫機」上，據了解，當時機器上槓鈴的鐵桿重20公斤，加上兩端的鐵餅，估計最少有30公斤重，警方調查指事主無表面傷痕，不排除他舉重時暈倒，遭槓鈴壓住前胸。消息指，事主發生意外時健身室內並無職員，相隔三分鐘才被發現出事。

專家倡裝感應器通知職員

史密夫機是常用健身器材，設計上有軌道令槓鈴不會左搖右擺，也有一格格鐵架作安全裝置，一旦舉重時乏力，可以利用槓鈴上鐵鈎承住槓鈴。不過，若當事人趕不及鈎住槓鈴，槓鈴可能下墜導致受傷。

浸會大學體育、運動及健康學系副教授雷雄德博士指，24小時健身室於深夜時段沒有職員駐場，只能靠閉路電視監控潛藏危險，因為「唔會有人時刻對住個芒（屏幕）」，建議健身中心在設備加裝感應器，若顧客使用機器一段時間內沒動靜，可響號提示控制室。他補充，史密夫機適合曾受基本舉重訓練人士使用，新手不宜。