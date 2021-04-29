49歲補習男教師因學生頑⽪，兩度襲擊當時10歲的男生，包括以作業打臉及掌摑右邊⾯，致男生耳膜穿破。涉案補習男教師早前承認兩項故意對所看管兒童襲擊罪，暫委裁判官鄭潤聰今指，補習社工作必然會遇到較難教的小朋友，相信被告經過今次事件後不會重犯，判處被告接受120小時社會服務令。

辯方今日進一步求情指，被告的社會服務令報告內容正面，又透露被告在北京大學修讀碩士，是一位用心進修及做教育的人。他開辦補習社的廿年生涯中盡忠職守，今次是個別事件，只因面對小朋友的操行問題才會犯案，希望法庭接納報告建議。

鄭官指，從報告得知被告最近遇上困難，勸他若覺得壓力大，便應尋求協助。鄭官又謂「呢行必然會遇到啲難教嘅小朋友」，並指雖然被告面對兩項控罪，但仍希望給他一次機會，相信被告不會重犯，最終判處被告接受120小時社會服務令，籲被告好好珍惜機會。

官：始終郁⼿都唔啱

鄭官早前指，相信涉案男童為「難教嘅細路仔」，但被告「始終郁⼿都唔啱」，考慮到被告認罪，免卻男童出庭作供，並接納其他家長對被告的正⾯評價，先索取社會服務令報告，被告另須賠償2,535元醫療費予男童⺟親。

被告李航承認分別於2018年9⽉3⽇⾄2019年10⽉29⽇某⼀天，以及2019年10⽉30⽇，在油麻地上海街興華中⼼「教培補習中⼼」襲擊⼀名當時10⾄11歲男童，導致男童受到不必要的苦楚或健康損害。

案情指，李曾被坐在後⽅的男童及另⼀女童作弄，女童又向被告丟作業，遂以作業及⼿共打男童及女童⾯部各三下，男童並不記得是否有受傷。

被告另承認在2019年10⽉因男童「好曳」及「不斷講嘢」，警告無效後掌摑男童⾯部⼀下，但因男童避開⽽令他打到近耳朵位置。男童事後向⺟親表示耳鳴，⺟親WhatsApp向李航查問，被告承認打過男童。其後男童證實右耳耳膜穿破，惟現已完全康復。

【案件編號：KCCC2655/20】

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