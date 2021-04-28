【本報訊】受橫洲發展計劃影響而滅村的永寧村、楊屋新村和鳳池村，一直有四戶村民留守拒絕遷出。警方昨日早上出動數百警力突襲，強迫村民離開。村民要求地政總署寬限搬遷期，惟談判不果，地政人員帶同鐵筆及斧頭截斷村民水電，村民最終無奈離開家園。

滅村行動昨日早上7時半展開，大批戴上頭盔、身穿「地政總署」背心的人員，分別到留守村民家門外，要求村民離開。有工作人員手持鐵筆、斧頭及剪鉗等。警方則派出數百名PTU、便衣警及軍裝警員駐守三村路口，又在附近範圍截查途人。

保安剪鐵絲網硬闖

留守的村民歐陽先生一家在屋外掛上多條抗議橫額，以時任特首梁振英及現任特首林鄭月娥的道具人頭，並寫上「惡人要落地獄」、「恃強凌弱」等。在場協調的區議員區國權表示，村民希望溝通，不要使用暴力，歐陽一家屋內有80多歲有長期病的老人家，以及兩名還在上堂的小學生，呼籲地政和保安收手。

至9時，地政清拆組助理經理阮東豪再要求歐陽一家離開，「你暫時離開咗橫洲先，安排車輛執走貴重物品先」。雙方談判不果，其後一批地政人員從側門將歐陽家的水電截斷。另一批地政人員則以鐵筆和斧頭等工具用力敲打歐陽家正門鐵閘，被歐陽一家及關注組成員喝止。

歐陽一家再與地政清拆組人員談判，歐陽太聲淚俱下，「你知我哋裝修緊，點搬啫？點可能咁對我？cut咗我電，仲點樣執嘢？你畀時間我走，求吓你唔好做到咁仆街！」

近10時，地政人員與歐陽太在前門談判期間，大批保安剪開鐵絲網，從後方圍欄進入，並築成人鏈到前門包圍歐陽太和區國權，亦有進入的保安手持逾一米長鐵通、鐵筆等工具。

地政率保安警員入內後，歐陽家與地政的談判破裂。最終地政人員容許歐陽一家在中午「煮個麵」食就要離開。歐陽太稱，一家人或會先租酒店暫住。

區議員區國權稱，歐陽一家因地政一直拒批出特惠津貼予歐陽家其中一間屋，理由是歐陽太太的母親不符合資格，拉鋸已約一年，至本月7日才獲發展局下令批出津貼，歐陽一家才有資金處理搬屋等事。當時地署未有向村民講清楚昨日就要搬走，僅稱月底會清場，認為地政沒有給予足夠時間村民收拾離開。

團體協助收拾離開

至下午3時半，橫洲綠化帶發展關注組及土地正義聯盟等也到場聲援，協助歐陽家收拾離開。毗鄰陳先生的家園已被上鎖，多名保安把守，警方已撤退。至於其餘留守的兩戶，區國權稱，亦已遭地政「爆破」入門，當中有村民要去寶田收容中心辦理安置。

地政總署回應強拆行動稱，因應政府計劃在元朗橫洲興建約4,000個公營房屋單位，署方過往已給予相關住戶多次寬限，呼籲他們盡早遷離，並將最後寬限期延至今年農曆新年後。為使土木工程拓展署能夠盡早完成工程，確保公營房屋依時落成，縮短市民輪候公屋的時間，政府必須盡快完成餘下的土地及構築物的清拆行動。