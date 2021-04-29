任職銀行律師的美籍男子，前年在銅鑼灣港鐵站捲入休班警追截懷疑跳閘⻘年的糾紛，被控襲擊休班警，案件今續審。被告今日自辯指，當時覺得跳閘男非常年幼，只是一名孩子（kid），卻遭事主以警棍大力扛著頸項逼向牆邊。被告看見少年貌似窒息，遂上前問事主是否警員，惟事主矢口否認。其後事主更向被告大吼大叫，完全不能控制情緒。被告當時覺得事主神情似有精神問題或毒癮，會危害途人安全，遂捉著事主的警棍。

被告Samuel Phillip Bickett（35歲）由資深大律師蔡維邦代表。他被控一項襲擊警務人員及一項交替性質的普通襲擊罪，控罪指他於前年12月7日在銅鑼灣站近F出口樓梯間襲擊警員1519俞樹生。案件由裁判官林希維審理。

被告自辯指，他原本於美國任職刑事辯護律師，2013年起在亞洲工作，現於美國銀行（Bank of America）反貪污合規部門任職律師。他供稱，案發當日與友人於半山共膳，用膳後打算購物，途經銅鑼灣港鐵站內。此時被告看見一名少年跑過，其間不斷大叫。

事主稱「Yes! Police!」 被告理解為同意報警

被告決定尾隨該名少年，乘扶手梯後，看見另一名男子、即懲教主任盧志強從後抱著少年，俞姓事主則以2至3英呎長的警棍毆打少年。被告供稱，當時只覺該少年非常年幼，還是一名孩子（kid），貌似只得13至15歲。

此時，另一位戴鴨舌帽的外籍男子數度問盧及俞「Are you popo」，兩人均回答「No」。被告指俞當時以警棍扛著少年的頸，並將少年推往牆上。被告形容俞當時用盡全身力氣槓著少年，其間不斷尖叫，導致少年不能呼吸，似要窒息。

被告認為少年處於險境，遂以普通話問二人：「你是不是警察？」被告庭上解釋自己不懂得說廣東話，但曾學習普通話。盧回以普通話答謂：「不是。」俞則起初頭也不回，繼續以警棍摃著少年；被告遂再次質問他，此時俞才語氣暴躁地回答：「不是！」由於俞及盧被戴帽男與被告糾纏，最終少年成功逃脫。俞立即緊隨少年離開現場。

未幾俞折返現場，向被告大吼：「What are you doing?」被告形容俞當時雙眼充血，完全不能自我控制，認為俞可能有精神問題（mental health crisis）或毒癮（drug problems），並擔心其狀態或導致周遭途人有危險。

此時俞高舉警棍，被告遂捉著俞的警棍，又嘗試退後與他保持距離。惟俞拉著被告的衣服，最終兩人雙雙倒地，被告感覺俞以警棍毆打他的臀部及大腿，遂捉著警棍。

被告其後站起來，亦拉起俞，嘗試讓俞冷靜，以處理其精神問題。其後戴帽男表示要報警，俞回應謂：「Yes! Police!」被告稱，當時他將俞的話理解為同意報警，因俞已經三番四次否認自己是警察，而俞的行為絕對不像一名警員應有的作為，故被告當時肯定俞並非警員。聆訊繼續。

【案件編號：ESCC2692/19】

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