華大基因檢測連環出錯，有前採員樣向《蘋果》踢爆，華大基因透過中介公司以「假自僱」方式外聘採樣員，部份人不但沒有醫護學歷或相關工作經驗，未有依足程序採樣，更被規定每小時要採集30個樣本。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌強調，採樣方法必須準確，「唔係求其揩一揩就算」，並指每小時採集30個樣本，時間緊迫，「如果超繁忙時間，熟手就冇問題，如果生手就唔知」。華大今晚就事件發聲明澄清，並指會就失實指控保留追究權利，又改口稱會考慮專家提出合理採樣時間長於2分鐘的意見。

據華大基因向採樣員發出的注意事項列明，檢測中心採用CNTS採樣方式，即鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集，一人負責一個採樣站（booth），「平均採樣速度30 samples/hr（樣本/小時）」，每個場地有一名註冊護士（RN）及1至2名主管，並規定每名市民採樣之間要用酒精消毒凳子、清潔雙手及換手套。

許樹昌：採樣難度不高 培訓須監測

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日接受商台訪問表示，採樣工作最好由受過訓練人士負責，起碼要有登記護士或退休註冊護士在場幫手，或可培訓技術人員。他指，鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集的難度不是非常之高，「不過你撩嘅時候都要方法啱同時間夠，先索到啲樣本，所以培訓嗰度緊要啲」。

華大基因昨晚回覆本報查詢時，起初指每名採樣員要先接受培訓，「有關課程長1星期」，其後更正受訓日數為3天。許樹昌認為，培訓日數沒有硬性規定，但至少要有監測，「佢要睇咗你點樣做，你亦都要睇住佢做，起碼十個廿個認為OK先至合格」。他強調，無論採集鼻腔或咽喉樣本，「撩得啱最緊要，唔係求其揩一揩就算」。

對於華大基因規定採樣員每小時要採集30個樣本，即平均每2分鐘一個，許樹昌認為是緊迫，「因為你仲要中間換手套，可能你張枱又要做少少清潔，如果超繁忙時間，熟手就冇問題，如果生手就唔知」。他指，現時香港檢測量高，需求大，「係有時間壓力，要短時間做得好多，但要啱程序同小心做，一定要換手套同埋抽得準確」。

何栢良倡神秘客受採樣確保質素

接受同一節目訪問的港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，若採樣員如此頻密採集樣本，「應該就做得唔好」，因為人類不是機器，要做好預防感染措施，樣本也要採樣得好，若每小時要採集30個樣本，平均每2分鐘一個，「係好難，應該做唔到」。

他認為，政府用公帑把檢測中心工作外判，對於採樣員的資格，市民應有知情權，政府也有責任監管採樣質素，如派員現場觀察或安排神秘顧客接受採樣，「出嚟嘅結果就會準確好多」。

華大基因昨（28日）回覆查詢時解釋，由於檢測工作的需求相當龐大，故要求採樣員在合理的時間內完成採樣工作，而2分鐘內完成一個採樣並非硬指標，而是給予前線同事參考的平均數字。不過，華大今晚（29日）再發聲明回應事件時，則改口指留意到有專家認為合理採樣時間應長於2分鐘，故會考慮有關意見，並稱會就其他失實指控保留追究權利。

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