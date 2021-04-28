本地第四波疫情或接近尾聲，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港疫情稍見緩和，昨日（28日）新增7宗確診，6宗輸入、1宗本地有關連個案，是連續4日零源頭不明，衞生署連續5日不設疫情記者會。另有20多宗初步確診。

唯一一宗本地有關連個案的患者為28歲女子，住葵涌邨曉葵樓，為家庭主婦，4月24日發病，為11711號個案的家人。該座大廈4日前另有一名3歲男童（第11731號個案）確診，同為第11711號個案的家屬，大廈亦已納入強制檢測。第11711號個案為早前確診的日出康城綠茵英文（國際）幼稚園31歲女主任，居於將軍澳新寶城4座。

至於新增的6宗輸入確診，其中3人從尼泊爾抵港；1人來自印度；餘下2人從菲律賓到港，均為菲傭，並驗出N501Y變異病毒株，分別為第11752號及11756號個案。這6人均在酒店檢疫，其中3人住何文田的九龍維景酒店，包括1名變種病毒菲傭；2人住大角嘴的旺角帝盛酒店；餘下1人住荃灣的遠東絲麗酒店，就是另1名變種病毒菲傭。

愛暉樓2座再強檢 1幼園僅爆呼吸道感染都驗毒

政府晚上刊憲，多2個場所的到訪者要強制檢測。其中早於4月16日已強檢的屯門友愛邨愛暉樓2座，由於衞生署擔心該廈病毒潛伏期或較長，故須第二次檢測。4月3至28日曾身處該廈超過2小時者，包括住客、訪客及工作人員，須於4月30日或之前檢測，不獲任何豁免。

此外，九龍城聖三一中心幼稚園及幼兒園爆發上呼吸道感染，由於症狀與COVID-19相似，亦要強制檢測。4月15至28日曾身處該校逾2小時者，包括全職、兼職和替假員工、學生及訪客，須於4月30日或之前檢測；若已在4月26至28日檢測，可獲豁免。如受檢者選擇以樣本瓶檢測，須於5月2日或之前交回樣本。

4.28強制檢測名單

●屯門友愛邨愛暉樓2座

●九龍城聖三一中心幼稚園及幼兒園

深圳灣口岸開放時間延長至晚上10時

政府宣佈4月29日起擴展回港易至全中國，特區政府稱與深圳市政府經協商後同意，於29日起更改深圳灣口岸的旅客清關服務時間為上午10時至晚上10時，關閉關口時間由現時晚上8時延長兩小時，以期在不增加兩地公共衞生風險的情況下，為因經商或探親等原因而有必要往來內地與香港的人士提供便利，並逐步有序恢復兩地人員正常跨境往來。而深圳灣口岸的貨物清關服務已自去年十二月十日起實施24小時通關。

受禁飛令影響 僱主可延現任外傭合約3個月

當局4月20日起禁止從印度、巴基斯坦及菲律賓出發的民航客機抵港14天，原定在這段期間抵港的外傭須押後行程。勞工及福利局翌日（21日）在社交網站表示，自去年12月底起，新聘外傭所獲發工作簽證的有效期，已由以往的3個月改為6個月，故絕大部分外傭的簽證在14日後應仍屬有效。當局續指，如外傭未能及時來港而僱主現時已聘有外傭，僱主可按政府早前宣佈的彈性安排，延長現任外傭的合約有效期限最多3個月。

勞福局又指，如僱主直接於「指定檢疫酒店計劃」的酒店預訂了房間讓外傭接受檢疫，而外傭受政府政策影響而未能來港，按照酒店與政府簽訂的合約條款，酒店須向外傭僱主退回相關款項，僱主可與酒店直接商討退款事宜。

餐飲前線街巿檔販 免費檢測延至4.30

食環署宣佈，會繼續為高接觸群組的餐飲業務前線員工、街巿攤檔從業員及駐場人員、持牌小販及凍房從業員等，安排免費檢測。網上登記截止日期延至4月30日，曾登記並已檢測的高接觸群組亦可再次登記。檢測人士要先到「社區檢測中心預約系統」預約，方可免費檢測。未有預約者須自行繳付240元的檢測費用。

免費強檢重開場所職員

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府免費讓市民到合計20間社區檢測中心檢測，亦在各區增設流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

政府4月29日在北角蘇浙小學校及屯門友愛邨愛暉樓（第2座）增設流動採樣站，為須接受強制檢測人士提供服務。

位於大埔社區中心及東涌北公園的流動採樣站均會延長服務日期至5月14日（星期五），而東涌北公園流動採樣站於5月1日（星期六）的開放時間為下午2時至晚上8時。

所有市民

●中環愛丁堡廣場（至5月3日）

●黃大仙廣場（至5月3日）

●佐敦九龍佐治五世紀念公園7人足球場（至5月3日）

●旺角麥花臣遊樂場（至5月3日）

●尖東加連威老道100號（至5月3日）

●尖沙嘴漢口中心外（至5月3日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至5月3日）

●元朗安興遊樂場（至5月3日）

●天水圍天瑞體育館（至5月3日）

●屯門建生社區會堂（至5月3日）

●大埔社區中心籃球場（至5月14日）

●東涌北公園7人硬地足球場（至5月14日）

供重開場所之強檢職員

●深水埗楓樹街遊樂場（至5月3日）

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至5月3日）

●沙田大會堂廣場（至5月3日）

供該區須強檢人士或職員

●北角清華街 30 號蘇浙小學校（僅4月29日）

●屯門友愛邨愛暉樓（第2座）地下側門對出空地（至4月30日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至5月3日）

●沙田大會堂廣場（至5月3日）

5.1起強制食肆每小時至少換氣6次

尖沙嘴K11 MUSEA名潮食館爆疫，被揭店內疑因通風不足或新舊餐具交叉感染肇禍。政府下令全港堂食餐廳5月1日起加強通風，安裝空氣淨化設備等，以達至每小時至少換氣6次的新規定，違者同樣被罰停晚市堂食及收緊至2人一枱。

第三輪檢疫酒店名單減至30間

政府公佈第三輪指定檢疫酒店的名單，新一輪酒店共30間，較第二輪有36間酒店減少6間，提供房間約8,300間，減少1,700間房。合約期由4月21日起至6月19日。第三輪檢疫酒店當中29間亦屬第二輪指定酒店，新加入的有一間；有8間位於中西區，灣仔和九龍城區各有5間。

政府表示，3月4日發信邀請約2,000間持有效酒店或旅館牌照的酒店申請為第三輪指定檢疫酒店，共收到70間的申請。經評估後揀選了30間作為第三輪指定檢疫酒店，供從中國以外地區抵港人士選擇入住。

本港疫情

●確診（截至4月28日16:20）

11,755宗（12日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似個案

●死亡個案

209宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多13人出院（第11461、11538、11540、11562、11576、11594、11627、11643、11653、11660、11694、11730、11734號個案），共11,392人（包括確診及疑似患者）

●住院個案

117名確診者仍留醫；3人危殆（第6794、8078、9907號個案）、2人嚴重（第10358、11654號個案），其餘112人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●小巴路綫76（車牌LL3420）／3月31日至4月4日、4月7日至11日、4月14日／第11624號個案

●的士VD5224／4月14日／第11654號個案

●的士LA8242／4月15日／第11654號個案

兩岸疫情 （截至4月28日17:00）

兩岸疫情最新數字：大陸4月27日新增12宗確診個案，均為境外輸入病例，分別為廣東3宗，四川3宗，上海2宗，天津、重慶、雲南、陝西各1宗，累計確診病例90,622宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診1,116宗，死亡個案12宗。

外國疫情（截至4月29日08:40）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數超過1.49億、死亡人數超過314萬。疫情最嚴重的美國，累計確診突破3,222萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過57.4萬。印度確診人數超過1,799萬，死亡人數超過20.1萬。巴西確診人數超過1,452萬，死亡人數達39.8萬。法國確診突破550萬。俄羅斯、土耳其、英國確診則突破400萬。意大利、西班牙、德國確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有阿根廷、哥倫比亞、波蘭、伊朗、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、羅馬尼亞、伊拉克、菲律賓等10國確診宗數均超越100萬大關。

●美國疾病控制及預防中心（CDC）研究發現，信使核糖核酸（mRNA）疫苗可減65歲以上長者入院率。美國目前批准使用的mRNA疫苗有輝瑞／BioNTech和Moderna。

研究指65歲或以上長者接種兩劑mRNA疫苗後，染疫入院風險減94%，接種一劑的染疫入院風險也少64%。

●印度染疫死亡人數周三突破20萬，多國繼續施援。美國白宮周三表示，美國正將總值逾1億美元（逾7.8億港元）的物資運到印度，協助該國抗疫。

英國周三宣佈運送三組「製氧工廠」到印度。那些「工廠」每組貨櫃大小，每分鐘可產500公升氧氣。

英國皇儲查理斯對印度疫情惡化感到難過，其英國亞洲信託基金會展開「給印度氧氣」籌款活動，損錢給印度購買製氧設備，現已籌得逾27萬鎊（293萬港元）。

●法國總理卡斯泰周三表示，考慮逐步結束衛生緊急狀態，並計劃推出健康通行證。

卡斯泰透露將向議會提交有關結束衞生緊急狀態的法案，准許政府自6月2日至10月31日實施過渡措施，逐步結束衛生緊急狀態。

卡斯泰同時透露，官方計劃推出健康通行證，方便民眾外出旅行。該通行證將為持有者的病毒檢測結果、接種疫苗情況等提供證明，以表明通行證持有者並非病毒攜帶者。他說，法國議會近期將會審議該通行證是否可用於參加各種活動。

●法新社統計官方數據顯示，自2019年12月中國率先出現疫情後，歐洲累計病例數已過5,000萬宗。

目前包括亞塞拜疆、俄羅斯等52個歐洲國家和領地，累計病例已來到50,021,615宗。過去7天共錄得1,382,000宗，這代表平均每天有19.74萬宗病例。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 32,227,081 (574,297)

印度 17,997,267 (201,187)

巴⻄ 14,521,289 (398,185)

法國 5,626,942 (104,077)

⼟⽿其 4,751,026 (39,398)

俄羅斯 4,732,981 (107,547)

英國 4,427,433 (127,734)

意⼤利 3,994,894 (120,256)

⻄班牙 3,504,799 (77,943)

德國 3,351,014 (82,395)

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