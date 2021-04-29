DSE中文科今（29日）開考，先考卷一閱讀及卷二寫作。今年課外閱讀篇章之一為日本作家芥川龍之介的作品《橘子》譯本，為首度出現在該卷的繙譯文本。有考生認為卷一難度不高，但部份篇章理解需時；有中文科老師則稱整體比往年顯淺，繙譯文本亦不難讀，相信考生只要有溫習便足以應付。

徐國能文章再被選中 芥川龍之介《橘子》亦成試題

閱讀卷乙部的課外篇章有三篇，另外兩篇分別為台灣作家徐國能呼應《橘子》一文的《火車和橘子》，及文言文《說苑‧立節》。而甲部指定閱讀篇章考核則包括《逍遙遊》、《魚我所欲也》、《論仁、論孝、論君子》及《念奴嬌·赤壁懷古》。

卷二寫作，考生須三選一作答。首題提供一則社交網站的貼文：「經過這件事，我才明白到一心是我的知己，是真正了解我的人」，着考生記述時間經過並抒發體會；第二題則要以「隱藏」為題寫作；第三題則問考生是否同意富足的物質條件有利孩子成長。

中文閱讀卷罕現繙譯文本 教師指内容直白考生易讀

教協理事、中文科老師張珉聰笑稱今年的卷一反映「天道酬勤」，若考生不及格「唔係因為呢份係死亡之卷，而係因為你唔溫書咋」。他指卷一甲部的問題主要圍繞文章主旨，内容直接，考生理應能掌握。在乙部，該卷首度出現繙譯文本，第二篇文章為第一篇之補充亦屬首次，但張認為兩篇文章内容均頗直白，《橘子》一文「繙譯功夫不錯」，不會令考生難讀；《火車和橘子》作者徐國能的另一作品《第九味》在2014年閲讀卷中曾被引用，被問到兩者的難度比較，張笑言今年「簡單好多」。

題目方面，今年白話文不設往年常見的分結構段及段旨題。張表示今年用以判斷考生高下的題目包括問及引文「有何深意」、及要求考生説明作者如何從所引用的詩歌「領悟到怎樣把個人心中的驕傲、孤獨與自戀放下」；至於文言文題目，張稱是首次沒有以字解或句解入題，轉為以選擇題考核考生是否掌握一詞多義。

至於寫作卷，張形容題目淺白易明，同學「一定識解」，但若同學在首兩題以「流水賬」方式敍述事件、未有以文章立意表達正面的品德價值觀，則相信只會及格而不會高分；第三題則須注意扣題，舉例稱若同學寫「逆境造人才」但未有與「物質條件」緊扣，則可能離題。他又指，考生若以社會時事入題亦未嘗不可，惟相信在現今環境下考生會為了「安全」而多選用生活例子。

考生驚訝兩篇課外篇章相似

考生張同學稱閱讀卷比往年簡單，題目「好多都唔需要諗，可以背」。她指對第一二篇課外篇章相似感到驚訝，乙部長題目亦「都幾長」，需要時間思考，「有同學都做唔切」。至於卷二，張同學稱選答了第一題關於知己的記敍文，自己援引的事例亦是之前在補習功課時用過，認為容易發揮。

一同步出考場的董同學和秦同學則認為試卷整體難度與往年相若，但稱理解第二篇課外篇章時有難度：「好難理解個作者想講咩」；考生黃同學在寫作卷選答有關物質條件的一題，稱引用了「9A狀元」九巴車長、及香港以前的社會情況作例子，稱孩子在艱辛環境成長會學到較多道理。

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