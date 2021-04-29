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理大圍城附近路軌被捕 男生攜士巴拿被控 警透露逃出校園者均以暴動罪拘捕

9小時前

前年11⽉理⼤圍城衝突期間，警員指稱有男生在理大外圍行人隧道跑出，在路軌附近將他拘捕後，搜出兩支⼠巴拿。男生被控管有非法⽤途⼯具罪，案件今於九龍城裁判法院開審。拘捕被告的警員供稱，案發時看見三名可疑男子從隧道跑出，並欲向他掟石，又丟下背包，故向他們發射了兩發橡膠子彈，三人隨即分頭逃走。其中被告欲沿路軌逃走，但遭截停，搜出兩個只有手指及手掌般長的⼠巴拿。警員又透露，當日上級指令要以暴動罪名拘捕任何從理大出來的人。

被告學⽣鍾家軒（19歲）⾯對⼀項管有適合作非法⽤途的⼯具並意圖作非法⽤途使⽤罪。控罪指他於前年11月18日在康莊道與漆咸道北交界⾏⼈隧道出口，管有⼀⽀銀色扭力士巴拿及⼀⽀銀色六⾓匙士巴拿。辯方表明爭議管有工具的意圖。

警供稱：我用法德魯吋半口徑防暴槍發射咗一粒橡膠子彈

控方只傳召一名警員。現時駐守東九龍機動部隊警員27094胡景輝指，前年11月17日以防暴裝當值。當日因應理工大學內發生暴動，小隊在附近一帶設立防線，禁止身處理大內的人離開。晚上10時收到指揮中心指示，如有人從理工大學出來，全數以暴動罪名拘捕。

至翌日早上，胡與小隊接手案發地點的⾏⼈隧道封鎖線。隧道的另一邊出口連接理大Z座，胡在升降機平台上當值，聲稱能清楚看見隧道出口情況。至9時10分，胡看見有三名可疑人士先後由隧道跑出。他形容其中一人，亦即本案被告，頭戴深藍面巾、黑色上衣、雙手臂上有黑手袖、孭著一個黑色啡邊背囊；另兩人同樣穿黑衫。

胡稱，當時他在天橋上大聲喝止三人，並要求小隊同事追捕，其間見到三人蹲下，在草地執碎石掟向警員。胡見狀警告他們放下手上的碎石，「為咗保護我哋嘅警員，我就用法德魯吋半口徑防暴槍發射咗一粒橡膠子彈」。

胡自稱在20米範圍以低角度向可疑人士面前地下發射，但他們仍未肯放下手上碎石，於是再發射多一發子彈。三人隨即向三個不同方向逃走。

被問為何知悉疑人手執碎石 警：我見到

胡稱，被告當時想沿路軌向何文田逃跑，疑人二號則沿山坡向康莊道跑，疑人三號則折返行人隧道內。逃跑期間，被告及疑人二號分別丟下自己的孭袋。胡於樓梯邊成功截停被告，惟追捕過程中視線曾有十數秒離開被告。

胡帶被告取回丟下的啡邊背囊，當時背囊距離被告被捕位置約5米，而疑人二號的黑色背囊則在啡邊袋旁邊。胡在被告的袋中搜出頭燈、口罩、防毒面罩、衣物、打火機及涉案兩把士巴拿，其後將被告帶上車返回紅磡警署。

盤問下，辯方問胡有沒有被三人以碎石擲中，胡稱三人其實沒有掟出石頭。辯方再問如何得知他們手持的是碎石，胡僅稱：「我見到。」

辯方指胡的警員記事冊中，只寫下三人用「雜物」掟警，質疑他根本看見不到三人掟甚麼。胡解釋，只因寫記事冊的時間倉卒匆忙，故在口供補充，重申他們是撿起碎石。

辯方再問當他發射橡膠子時，三人是在奔跑中還是正站立，胡稱三人當時站立。辯方即問：「佢哋企定定咁畀你射呀？」胡答是，並認為當時他們未分辦到哪條路可以安全離開。

其中一支涉案士巴拿僅細如手指

辯方指出，警員當時身處的位置根本看不到被告從隧道出口跑出，又指胡其實沒有親眼目睹被告丟下背囊，並指他第一眼見到被告，被告已向升降機方向跑去。胡否認相關說法。胡同意被告當時坦白承認袋屬他所有，但不同意辯方指被告當時是站在樓梯底舉高雙手且沒有反抗。

胡在庭上檢視證物，其中列作證物的六角士巴拿只有一根手指般的大小，扭力士巴拿則有手掌般長。

胡同意士巴拿體積不大，並稱已不記得搜袋時士巴拿在背囊的哪個位置。辯方指出，士巴拿在袋中最入位置，需要「摷到落底」，亦不易取出。胡重複回應「冇印象」。

裁判官梁嘉琪裁定案件表證成立。被告不自辯，亦不傳召辯方證人。案件押後至6月17日結案陳詞。

【案件編號：KCCC837/20】

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理大圍城士巴拿管有適合作非法⽤途的⼯具並意圖作非法⽤途使⽤罪
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