前年11⽉理⼤圍城衝突期間，警員指稱有男生在理大外圍行人隧道跑出，在路軌附近將他拘捕後，搜出兩支⼠巴拿。男生被控管有非法⽤途⼯具罪，案件今於九龍城裁判法院開審。拘捕被告的警員供稱，案發時看見三名可疑男子從隧道跑出，並欲向他掟石，又丟下背包，故向他們發射了兩發橡膠子彈，三人隨即分頭逃走。其中被告欲沿路軌逃走，但遭截停，搜出兩個只有手指及手掌般長的⼠巴拿。警員又透露，當日上級指令要以暴動罪名拘捕任何從理大出來的人。

被告學⽣鍾家軒（19歲）⾯對⼀項管有適合作非法⽤途的⼯具並意圖作非法⽤途使⽤罪。控罪指他於前年11月18日在康莊道與漆咸道北交界⾏⼈隧道出口，管有⼀⽀銀色扭力士巴拿及⼀⽀銀色六⾓匙士巴拿。辯方表明爭議管有工具的意圖。

警供稱：我用法德魯吋半口徑防暴槍發射咗一粒橡膠子彈

控方只傳召一名警員。現時駐守東九龍機動部隊警員27094胡景輝指，前年11月17日以防暴裝當值。當日因應理工大學內發生暴動，小隊在附近一帶設立防線，禁止身處理大內的人離開。晚上10時收到指揮中心指示，如有人從理工大學出來，全數以暴動罪名拘捕。

至翌日早上，胡與小隊接手案發地點的⾏⼈隧道封鎖線。隧道的另一邊出口連接理大Z座，胡在升降機平台上當值，聲稱能清楚看見隧道出口情況。至9時10分，胡看見有三名可疑人士先後由隧道跑出。他形容其中一人，亦即本案被告，頭戴深藍面巾、黑色上衣、雙手臂上有黑手袖、孭著一個黑色啡邊背囊；另兩人同樣穿黑衫。

胡稱，當時他在天橋上大聲喝止三人，並要求小隊同事追捕，其間見到三人蹲下，在草地執碎石掟向警員。胡見狀警告他們放下手上的碎石，「為咗保護我哋嘅警員，我就用法德魯吋半口徑防暴槍發射咗一粒橡膠子彈」。

胡自稱在20米範圍以低角度向可疑人士面前地下發射，但他們仍未肯放下手上碎石，於是再發射多一發子彈。三人隨即向三個不同方向逃走。

被問為何知悉疑人手執碎石 警：我見到

胡稱，被告當時想沿路軌向何文田逃跑，疑人二號則沿山坡向康莊道跑，疑人三號則折返行人隧道內。逃跑期間，被告及疑人二號分別丟下自己的孭袋。胡於樓梯邊成功截停被告，惟追捕過程中視線曾有十數秒離開被告。

胡帶被告取回丟下的啡邊背囊，當時背囊距離被告被捕位置約5米，而疑人二號的黑色背囊則在啡邊袋旁邊。胡在被告的袋中搜出頭燈、口罩、防毒面罩、衣物、打火機及涉案兩把士巴拿，其後將被告帶上車返回紅磡警署。

盤問下，辯方問胡有沒有被三人以碎石擲中，胡稱三人其實沒有掟出石頭。辯方再問如何得知他們手持的是碎石，胡僅稱：「我見到。」

辯方指胡的警員記事冊中，只寫下三人用「雜物」掟警，質疑他根本看見不到三人掟甚麼。胡解釋，只因寫記事冊的時間倉卒匆忙，故在口供補充，重申他們是撿起碎石。

辯方再問當他發射橡膠子時，三人是在奔跑中還是正站立，胡稱三人當時站立。辯方即問：「佢哋企定定咁畀你射呀？」胡答是，並認為當時他們未分辦到哪條路可以安全離開。

其中一支涉案士巴拿僅細如手指

辯方指出，警員當時身處的位置根本看不到被告從隧道出口跑出，又指胡其實沒有親眼目睹被告丟下背囊，並指他第一眼見到被告，被告已向升降機方向跑去。胡否認相關說法。胡同意被告當時坦白承認袋屬他所有，但不同意辯方指被告當時是站在樓梯底舉高雙手且沒有反抗。

胡在庭上檢視證物，其中列作證物的六角士巴拿只有一根手指般的大小，扭力士巴拿則有手掌般長。

胡同意士巴拿體積不大，並稱已不記得搜袋時士巴拿在背囊的哪個位置。辯方指出，士巴拿在袋中最入位置，需要「摷到落底」，亦不易取出。胡重複回應「冇印象」。

裁判官梁嘉琪裁定案件表證成立。被告不自辯，亦不傳召辯方證人。案件押後至6月17日結案陳詞。

【案件編號：KCCC837/20】

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