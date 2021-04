近日天常陰,但縱有風雨,雲後仍有朗日,就如暗夜雖長,終有盡時。當我們活在荒謬時代,大家同時成為見證者,跟手足一同等待黎明來到。

讀者來信會引用名人佳句或諺語,提醒各手足逆風而行拒絕趨炎附勢,甘受磨難盡見優秀可貴的優秀情操;亦有以此鼓勵或在面對不安焦慮的手足,嘗試坦然面對當下困境。

讀者電郵請發送到letterstoprison@appledaily.com,或來函將軍澳工業邨駿盈街8號《蘋果日報》編輯部

送暖高牆逢周一至五刊出

保重身體待相聚

親愛的手足:

如果您讀到這封信的話,我想我不能夠用「您好嗎?」作為問好。記得荷蘭哲人斯賓諾莎(Spinoza)在他的著作中寫過:”All things excellent are as difficult as they are rare.”(「優秀之事物因難得而罕見」)。誰人不知唯唯諾諾,即可平步青雲;何人不曉恭恭敬敬,就能衣食無憂。可是您卻願意捨易而取難,甘願承受磨難。為此,我向您表示敬意及感激!

刻下,希望您能夠保重身體作長期打算,以待我們相聚之日。

願您

身心安康!

咏

向前衝破恐懼

各位兄弟姊妹們:

自由非常可貴,倘若有一天失去?每人出生都是一個人來到這世界,以前的過錯與否?

不要後悔!只向前望,積極衝破恐懼和孤寂,每人都怕寂寞,但不要放棄……

祝福你們早日離開這個不愉快的境界,重新尋找新生活不要再接觸有陰暗面的政治,我也不大懂政治的方向感,我從來沒有接觸一位立法會議員,只見過李卓人先生來到我媽媽晚上在天主教堂的喪禮,非常感激。

再見亦是朋友

黎明前是最黑暗

太傷心!

好多謝你為香港付出了寶貴的自由。

民主的意義在於人民,法律是為人民服務,法律不是服務政權掣肘人民。

“I STAND THE LAW’S GOOD SERVANT BUT THE PEOPLE’S FIRST. FOR THE LAW MUST SERVE THE PEOPLE NOT THE PEOPLE THE LAW”

Margaret Ng quoted defending herself……

黑暗日子總有一天完結,光明日子降臨前總是最黑暗。你們的付出、你們現在的犧性、你們現在受的苦難深深影響到牆外世界愛自由和平的人。你們不會被香港人世界各地香港人忘記亦會銘記於心亦會紀錄在歷史冊中,世世代代香港人會為你而驕傲。我們在牆外非常無奈憤怒。簡直無語問蒼天。

海外一港人

盡在不言中

給所有因旺角騷動丶送中修例及國安法所致的無辜被囚人:

多少惦念,一切盡在不言中!

多倫多CM

沒甚麼可再傷害你