究竟一個政客要幾冇自知之明，先至以為自己乜都識，包括做電視節目主持呢？林鄭主持的《選委界別分組面面觀》新節目，於昨日起，每日下午6時半在港台電視31播放。她於Facebook聲稱會以對談形式與來自不同界別的嘉賓探討「完善」選舉制度的內容，「我會邀請界別分組的嘉賓上來，同我一齊探討今次重新構建的界別分組內，如何可以達至具廣泛代表性及均衡參與，歡迎大家留意收睇」。

公共廣播機構變成宣傳喉舌，全無相關經驗的政府官員空降進駐，港台每日醜聞不絕，還未夠核突，竟然由一個有史以來民望極低之特首做節目主持人，推銷一個大倒退的選舉方案，諗到呢條絕世好橋之人，簡直係天才。畀你100%控制港台，又如何？變成黨媒官宣又如何？原來只係用嚟圍爐擦鞋，仲要當市民白癡。最荒謬係全世界都知道今次「完善選舉工程」乃中共由上而下強加香港身上，目的不止於打擊泛民勢力，而是加強黨對立法會的直接控制。而林鄭則煞有介事地做節目主持人，同各位「嘉賓」探討界別分組改變，如何達到完善民主、實現廣泛代表性！這種侮辱市民智慧的行為，結果只會係火上加油，令人更憤怒。

完全無視宣傳效果

無疑各國政府皆有官方宣傳，分別是人家一切以目標為本，向人民作政治說服，最後以效果去衡量。今日究竟政府高層有冇人敢直接提出，香港人根本唔想見到林鄭出鏡呢？一個爛演員，加一個爛劇本，搭一班政壇綜援戶一唱一和，可以達到甚麼效果？業餘政客最睇唔起傳媒、公關，認為自己有乜唔識，身邊擦鞋仔拍掌和應：「CE好嘢」，而林鄭亦認為自己親自上陣「抓緊」選舉，向上司韓正有所交代，顯示自己事不避難。當日她以陳同佳案包裝送中修例，已經犯下嚴重錯誤，市民由始至終根本不相信修例目標是為潘曉穎申冤，但林鄭完全不理外界質疑，堅持按劇本一直演下去，結果葬送了一國兩制。

這種自以為是的態度，今日又再復見，這個「完善民主工程」，大部份香港巿民不相信，猶如當年九七另起爐灶「臨時立法會」，中共知道香港人抗拒，於是低調處理，以免挑起更大矛盾。林鄭月娥誤以為香港已回復「正常」，正是主動出擊爭取民意的好時機，於是就上陣推銷民主大倒退方案。當政府以抗疫來「冷藏」公民權利，以國安法恐嚇社會，大家唔敢上街，難道林鄭認為香港可以長期持續這種「準戒嚴狀態」嗎？而她又竟然認為這是爭取民意支持倒退制度的好時機？7.21第一個罪成是調查事件的記者、818為免引起大規模衝突出來維穩的老民主派被判刑入獄、泛民骨幹全部因初選而羈留⋯⋯香港已經回到正軌？林鄭主持推銷民主倒退的節目，可笑之餘，也盡顯左風下的荒謬！

劉細良

時事評論員