患有自閉症的14歲智障男童，五年前於葵涌私人院舍「康橋之家」墮樓身亡，死因庭今續研訊。涉案院舍前主管出庭作供，自言有耐性、有愛心，並以「呢個仔」形容死者，指他有很多行為問題，包括徒手拆爛天花、揸爛眼鏡、將大便放在院友床上甚至藏在櫃內。主管又稱曾向死者母親報告，惟母親聞言激動反駁：「從來冇講過！」主管接受家屬大狀查問時一度不滿謂：「我係證人，唔係犯人，你唔好咁惡！」又自言「意外冇人想」、「我問心無愧」。

墮斃男童梁子駿於2016年8月23日被發現倒卧葵涌禾塘嘴街萬成大廈後巷。大廈三樓是康橋之家，面向後巷的窗口被打開。

研訊踏入第三天，死因庭傳召康橋之家院長兼前主管劉潔心出庭供。她自言擁有中五學歷，過往做義工曾接觸自閉症及弱智的小朋友，亦曾修讀社署的培訓課程，但不記得證書放在哪裡。她又謂院舍會向每一名入職員工清楚講解職責及工作範疇。

稱同事「用自己個心」氹死者

子駿於2014年底入住康橋，當時劉是主管。她透露子駿起初入住雙人房，但他將大便放在院友床上。及後子駿獲安排入住單人房，惟「囝囝（子駿）鍾意將大便收埋，我哋聞到臭搵唔到」，且子駿很大力，會徒手拆爛房間天花、床頭櫃等，故再安排他入住開放式房間。

劉稱子駿經常丟物件落街，曾經砸爛的士，「我仲要賠錢，面懵懵道歉」。院舍為子駿而安裝鐵絲網，惟由於仍留有開窗位置，子駿照樣會將衣物及鞋等物丟落街。

對於涉案房間沒有上鎖，劉指此舉不但是社署規定，更是希望院友視康橋為屋企，「唔會困住晒，點會鎖個仔喺入面呢」。劉坦言知道子駿身上不時有瘀傷，解釋謂：「佢成日挨挨碰碰，徒手拆爛天花、揸爛眼鏡、熱辣辣飯餸掃落地，唔傷咩？」她又謂子駿經常踢樓下管理員，「踢到人都瘀咗，佢自己唔瘀咩？」

劉強調上述種種皆有向子駿母親報告。子駿母親庭上聞言激動反駁謂：「從來冇講過！」劉則堅稱：「有。」死因裁判官黃偉權見狀休庭，待子駿母親平復情緒。

及後劉又自言院舍已多方面跟進子駿情況，包括安裝鐵絲網，防止他再丟物件，又找專人陪他上學，亦會特別安排姑娘在子駿身邊，「同佢玩、氹吓佢」。被問到如何氹，劉表示「用自己個心」，強調「啲同事咁多份工唔做，做呢啲，都係有愛心㗎喇」，相較於厭惡性工作，還不如做看更。

因董事張健華牽涉刑事案 院舍閉路電視系統遭警取走

劉接受代表家屬的大狀陳偉彥查問時透露，起初她在沐恩之家工作，沐恩由家翁所開。後來家翁結識了「康橋之家」當時的院長兼董事張健華，於2012年決定入股康橋，張與家翁等人成立智友集團打理康橋。

惟張健華於2014年因刑事案被捕，她遂加入協助管理。及後劉於2016年返回沐恩工作，但強調仍每天都康橋視察，完全犧牲私人時間。大狀向劉澄清股權誰屬時，劉不滿謂：「律師，我係證人，你唔好咁惡。我係證人，唔係犯人，我嚟到呢度講事實咋嘛。」黃官見狀要求她直接回答問題，毋須緊張；劉反駁謂並非緊張，只是不滿大狀態度兇惡。

劉透露，院舍的閉路電視系統正是因張健華所牽涉的刑事案而被警方取走，「一直等緊差人畀返成套嘢，唔會再拉線做」。大狀問「成套嘢」包括甚麼，劉僅回應「有嚿嘢」，同時無法講出閉路電視拍攝的確實位置，只強調即使院舍沒有閉路電視系統，亦可正常運作。

大狀問只有中五學歷的劉是否自覺有能力擔任院舍主管，劉回應謂：「我覺得冇問題，最緊要有愛心。」又謂之前做義工曾接觸自閉及弱智小朋友，「完全冇問題」。劉亦認為康橋運作良好，不但符合社署指引，更提供專業服務。

大狀問她是否覺得子駿的死與康橋無關，劉回應謂：「意外冇人想，唔係關唔關事，始終喺院舍發生。」但她再次強調所有員工均盡心盡力，為子駿做了很多功夫，「厭惡都唔驚」。

主管形容院舍司機：「佢係有情緒病，更加有耐性照顧病人呀！」

大狀隨即表示，康橋在三個月內多次因鼠患、院友進食時鯁死、院友被發現赤裸等事，收到社署警告信。劉同意，但解釋謂：「鼠患問題大家都知，有搵滅蟲公司處理、補救，你估隔離冇咩？」她又謂院友鯁死與康橋職員無關，是社署受訓職員到院舍替院友訓練期間出事，「都入我哋數，好無奈」。她再指：「部份仔鍾意除衫，姑娘著返又除。」

大狀指出，被指控將糞便抹在子駿臉上的院舍司機李錦全，其實是一名精神病患者。劉聞言即謂：「係呀，咁又點呀，律師？你歧視呀？」大狀直言只是道出事實，劉同意是事實，但表示：「佢係有情緒病，更加有耐性照顧人！」大狀指李在院舍留宿，實際身份是院友，劉反駁謂：「如果係院友就要交院費喇！」

大狀其後出示院舍人手更表，提到有職員連續30日工作，劉稱是員工要求不放假，「佢哋要儲嚟返鄉」。大狀指此舉違反勞工法例，黃官即提醒劉有權拒絕回答可招致她定罪的問題，劉遂表示不回答。

劉承認沒替子駿的傷勢拍照或作記錄，但強調有向子駿母親報告；惟她後來承認只見過對方幾次，並強調一直以來盡心盡力做到最好，問心無愧。

案件明天續審。

【案件編號：CCDI474/16】

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