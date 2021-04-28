最低工資以外，多年來勞工團體都主張更進一步，提倡「生活工資」，參考樂施會去年就2020/21年度施政報告的建議，當中指出「生活工資」是指「能滿足工人及其家庭基本生活需要的工資水平，包括能滿足均衡營養的飲食需要、合理的居住空間、適當的社交生活、基本的學習及醫療需要等」。

樂施會於2018年12月首次經研究計算，公布生活工資的金額應為每小時54.7元，經計算按年甲類消費物價指數變動後，2020年的生活工資水平為每小時57.4元。

胡穗珊認為，生活工資是參考了綜援，或者入息中位數之類，再計算供養比例，樂施會的計法是以一般收入家庭為對象，訂立「夠食」、可補底的收入水平，認為已非常保守。

冀政府外判合約做起

胡穗珊目標是食環署、康文署等政府外判合約中，確立一個生活工資水平，非建基於最低工資，而是基於人均生活需要。「外判合約，政府畀錢㗎嘛，佢喺標度付出多啲，外判合約承辦商好似一個代理人角色，打返條數畀政府之嘛，只要數字可預算，每年跟返通脹或點樣去加，外判商會預計通脹咁計人工」。

她指出，現時最大部份的保安、清潔工均是政府外判合約，政府有最大社會責任，若能確立政府外判工資底線，令有規模的企業仿效，或可從而拉高工資水平，「政府拒絕確立生活工資水平，唔想承認自己有貧窮問題，唔想承認自己合約製造緊貧窮在職家庭，多過操作可能性」。

生活工資或可紓緩長者在職貧窮問題，林俊彤批評香港勞工政策難以令低收入長者儲蓄足夠生活，例如前文所提的洗碗工陳姐，一個月只能儲蓄1,000、2,000元，到他日不再適齡工作，就難以維持收入，社會卻將退休後缺乏保障的責任轉嫁個人身上，他認為最徹底保障年長工人的方法是推行「全民退休保障」，讓整個社會一起儲錢，為未來退休做準備，「政府先注資入『水塘』，對長者而言會更安心，唔好話最基層，就算收入好少少嘅，都要諗退休點算，如果要供樓20、30年，退休唔知點算」。