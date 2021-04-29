支聯會提出多年的「結束一黨專政」綱領再被建制陣營批鬥。《大公報》今日刊出題為「『支聯會』不取消『顛覆綱領』必將自食其果」的評論文章，警告支聯會若「不改弦易轍，不取消『顛覆綱領』，必將承擔政治及法律代價」。支聯會副主席鄒幸彤則指，《國安法》被政府用作政治打壓，「所以去爭論『結束一黨專政』是否違反國安法根本沒意義，因為背後真正的問題是政權是否想對支記（即支聯會）郁手」。

特首林鄭月娥前日已未有表明「結束一黨專政」口號有否違法，康文署又以防疫為名拒絕借出維園予支聯會舉辦六四集會。《大公報》今日刊登的評論文章指，全國人大早前已通過修改憲法，加入「中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵」的字眼，等於在憲法上明確共產黨領導的法律地位，「憲法和基本法共同構成香港的憲制基礎，即是在憲法上、在基本上都不存在可以『結束一黨專政』、推翻國家執政黨的訴求或綱領。『支聯會』的綱領本質上是違憲違法」。

該文又指，過去香港未有訂立《國安法》，所以對於支聯會的「踩界」綱領並沒有認真處理，但這不代表在香港主張推翻國家執政黨的綱領就可以接受，「隨着國安法的出台，香港告別了回歸以來對於國家安全中門大開的日子，為香港的國安構築了銅牆鐵壁，過去的習非成是也要作出整頓」。

文章更引述《國安法》第22條，指使用暴力或非法手段顛覆政權即可入罪，並指控支聯會「收取外國資金、支持海內外違法人士的活動，以至舉辦非法行動等」，都足以構成以非法手段『顛覆國家政權』，再加上有關「顛覆綱領」，已經足以入罪並控告支聯會一眾成員。該文又指，如果支聯會「繼續執迷不悟，拒絕改弦易轍，修改政綱，繼續策動違法行動」，將難逃法律審判的命運，「不但相關人等會被檢控，『支聯會』的成員恐怕將不可能再進入建制、進入議會」。

鄒幸彤則透過Facebook回應稱，《國安法》明顯被用作政治打壓工具，其含糊不清的條文，正好方便政權任意解讀，「喺咁嘅背景下，甚麼字眼，甚麼行為是否違反國安法，甚麼時候開始違反國安法，係一個政治決定，不是一個法律判斷，缺乏法律應有的客觀、公共的標準」。

她又以民主派初選案為例，指：「如47人案中好多人直到被拉，都唔會估得到自己的行為突然就『違法』了」，認為現時爭論「結束一黨專政」是否違反國安法，根本沒意義，因為背後真正的問題，是政權是否想對支聯會「郁手」，「我拒絕將政治問題包裝喺法律討論之下，拒絕賦予政治打壓一層法律的『正當性』，算係法律人卑微的堅持吧。」

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）