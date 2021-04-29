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遭《大公》警告取消「顛覆綱領」 支聯會：爭論「結束一黨專政」有否違法無意義

10小時前
《大公報》今日刊出題為「『支聯會』不取消『顛覆綱領』必將自食其果」的評論文章，警告支聯會若「不改弦易轍，不取消『顛覆綱領』，必將承擔政治及法律代價」。

支聯會提出多年的「結束一黨專政」綱領再被建制陣營批鬥。《大公報》今日刊出題為「『支聯會』不取消『顛覆綱領』必將自食其果」的評論文章，警告支聯會若「不改弦易轍，不取消『顛覆綱領』，必將承擔政治及法律代價」。支聯會副主席鄒幸彤則指，《國安法》被政府用作政治打壓，「所以去爭論『結束一黨專政』是否違反國安法根本沒意義，因為背後真正的問題是政權是否想對支記（即支聯會）郁手」。

特首林鄭月娥前日已未有表明「結束一黨專政」口號有否違法康文署又以防疫為名拒絕借出維園予支聯會舉辦六四集會。《大公報》今日刊登的評論文章指，全國人大早前已通過修改憲法，加入「中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵」的字眼，等於在憲法上明確共產黨領導的法律地位，「憲法和基本法共同構成香港的憲制基礎，即是在憲法上、在基本上都不存在可以『結束一黨專政』、推翻國家執政黨的訴求或綱領。『支聯會』的綱領本質上是違憲違法」。

該文又指，過去香港未有訂立《國安法》，所以對於支聯會的「踩界」綱領並沒有認真處理，但這不代表在香港主張推翻國家執政黨的綱領就可以接受，「隨着國安法的出台，香港告別了回歸以來對於國家安全中門大開的日子，為香港的國安構築了銅牆鐵壁，過去的習非成是也要作出整頓」。

文章更引述《國安法》第22條，指使用暴力或非法手段顛覆政權即可入罪，並指控支聯會「收取外國資金、支持海內外違法人士的活動，以至舉辦非法行動等」，都足以構成以非法手段『顛覆國家政權』，再加上有關「顛覆綱領」，已經足以入罪並控告支聯會一眾成員。該文又指，如果支聯會「繼續執迷不悟，拒絕改弦易轍，修改政綱，繼續策動違法行動」，將難逃法律審判的命運，「不但相關人等會被檢控，『支聯會』的成員恐怕將不可能再進入建制、進入議會」。

鄒幸彤則透過Facebook回應稱，《國安法》明顯被用作政治打壓工具，其含糊不清的條文，正好方便政權任意解讀，「喺咁嘅背景下，甚麼字眼，甚麼行為是否違反國安法，甚麼時候開始違反國安法，係一個政治決定，不是一個法律判斷，缺乏法律應有的客觀、公共的標準」。

她又以民主派初選案為例，指：「如47人案中好多人直到被拉，都唔會估得到自己的行為突然就『違法』了」，認為現時爭論「結束一黨專政」是否違反國安法，根本沒意義，因為背後真正的問題，是政權是否想對支聯會「郁手」，「我拒絕將政治問題包裝喺法律討論之下，拒絕賦予政治打壓一層法律的『正當性』，算係法律人卑微的堅持吧。」

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大公報支聯會結束一黨專政
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