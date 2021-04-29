民間集會團隊去年1月在中環遮打花園舉行「天下制裁」集會，中途遭警方腰斬，引發警民衝突。警方事後拘捕集會發起人劉頴匡，控以煽惑他人參與非法集結罪。案件今在區域法院再訊，控方申請將劉的案件與另外兩宗涉及其他被告的暴動案合併處理，指三案有連貫性，「如果冇遮打花園嘅集結，就唔會演變成之後嘅暴動」。劉頴匡一方反對申請，指針對劉的指控與其他被告互不相關。惟首席法官高勁修認為合併審訊可帶出事件全貌及整體嚴重性，亦沒對劉不公，批准合併。

原於本案與其他被告同獲保釋的劉頴匡，早前因涉違反國安法下串謀顛覆國家政權罪而遭還柙。法庭今批准他撤銷本案的保釋。散庭時，劉獲一眾旁聽人士揮手致意，劉亦點頭揮手，高叫：「好好照顧自己呀！」旁聽席上再傳來「撐住呀」的支持聲。

案件2023年2月開審長達25天 劉頴匡一方指分案可提早兼省時

案件除了其中一名被告陳國榮申請下月10日答辯外，其餘被告定於2023年2月6日受審，審期25天，以中文審訊。控方指屆時會傳召約14名證人，全是警務人員。另外除了劉頴匡，其餘4名被告均有招認，涉及12段錄影會面，片長共約10多小時，而劉頴匡亦將提供長達4小時的現場片段。

控方今於庭上就合併申請陳詞，指三案的控罪主要基於相同事實，若沒有劉涉及在遮打花園的煽惑他人參與非法集結，以及拒絕服從或故意忽略警務人員的命令，就不會有其後的暴動和傷人等事件發生。三案顯然是一連串性質相同及有關聯性的事件，不可分割處理。

代表劉頴匡的大律師則陳詞指，劉涉及的控罪在案情上有清楚劃分，與其他被告無關。而另兩案共4名被告均曾作招認，歷時7個小時，一旦有人挑戰招認口供，加上全部被告否認控罪，審訊會長達25天；但若獨立處理劉頴匡的案件，則可較早處理，避免因拖長審訊而造成不公。

控方反駁指，法庭考慮合併與否，重點不在時間，而在公眾利益和案件關聯性。案中涉及的4名主要警員證人，除會作供提及如何與劉接觸以至後來發生的暴力事件，他們本身亦是案中暴力衝突的受害人，若強行分開審理，他們便要在庭上重覆提及受傷經過。而且劉的案件單獨處理，審訊最少也要10天，無助節省公帑。

官指劉頴匡沒做妥人群管控 導致隨後的暴動傷人事件

首席法官高勁修考慮後指出，雖然劉涉及的兩罪發生於其餘兩案之前，但事實和證據上可算與後者組成一連串性質相類的事情，法律上可合併處理。

法官又稱，根據控方指控，劉頴匡作為當日集會的負責人、聯絡人和召集人，沒有遵從警方指示做妥人群管控，造成之後大規模暴動與傷人事件的發生。尤其他明知第一證人的身份，仍在激烈的人群中與其對質，高聲質問他是誰，又要求他出示委任證，導致4名警員遭50至60人包圍並以粗言穢語辱罵。

法官續指，現場人群的情緒因受劉的煽惑而高漲，導致後來出現的傷人暴動事件，其餘被告更追逐4名警員至對面的長江中心。

法官接納控方陳詞，認為控罪雖然發生在不同地方，但基於公眾事件的高度流動性及事件連貫發生，遮打花園與長江中心亦只是一街之隔，合併審訊才能帶出事件全貌和整體嚴重性，更相信此舉沒有不公，分開審訊反而會令證人無所適從，實務上沒有好處。

劉頴匡被控於去年1月19日在中環遮打花園內煽惑他人非法集結，並且拒絕服從或故意忽略高級督察34135根據《公安條例》第17（3）條所發出的命令。

至於被告李旭熙（20歲）、陳國榮（35歲）與楊皓泓（20歲）三人則面對暴動及蓄意傷人等罪。而黃家熙（19歲）則被控暴動及串謀蓄意傷人兩罪。案發日期同為去年1月19日。

【案件編號：DCCC946、947、948/20】

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