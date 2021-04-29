競爭事務委員會公佈，由5月3日起委任畢仲明為行政總裁，為期3年，是《競爭條例》生效近6年以來，首名來自本地的CEO。競委會指任命是經全球招聘物色最適合人選後而作出的決定。

畢仲明於英國利物浦大學取得榮譽法學士學位，其後於英國威爾斯大學（阿伯里斯特威斯）取得法學公共法碩士學位，並分別在英國和香港取得大律師資格。他加入競委會前曾於市區重建局工作超過16年，離職前為企業策劃總經理。2015年4月加入競委會擔任行政總監（機構事務及公共事務），2016年7月獲委任為高級行政總監，負責提供政策意見、倡導及機構事務的工作。

前任行政總裁冼博崙於去年11月底離任後，畢仲明一直履行經轉授的行政總裁權責。 他對獲委任感到榮幸，出任行政總裁後將負責領導管理團隊及各部門的工作，包括調查及執法、法律事務、經濟、提供政策意見、倡導及機構事務。

競委會主席陳家殷表示，很高興畢仲明將出任競委會首位來自本地的行政總裁，指他一直是管理團隊重要一員，過去6年貢獻良多，並讚揚他擁有卓越的領導才能，在競爭事務上建立了穩固的國際網絡，同時十分熟悉競委會的運作，很有信心他能帶領競委會團隊繼續履行維護香港市場競爭的任務。

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